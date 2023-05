Tutti pazzi per il Giro d'Italia: tantissimi aspettano il passaggio della carovana rosa

Splende il sole, intanto, in Friuli. Finalmente bel tempo sul Giro inseguito per giorni e giorni dalla pioggia nella sua risalita al Nord; spettacolo fino all’ultimo per una classifica apertissima come non mai. Tantissime le persone sulle strade, a Tarvisio e al Santuario, che applaudono i ciclisti ma soprattutto i due atleti friulani in gara, Alessandro De Marchi e Jonathan Milan, con la sua maglia ciclamino semplicemente passato in 21 tappe da esordiente a eroe acclamato da tutti e protagonista ieri dell’impresa del Giro arrivando in tempo massimo dopo una notte insonne. E poi turisti-tifosi in arrivo da Austria, soprattutto Slovenia per il loro Roglic; telespettatori incollati alle tv da tutto il mondo per assistere al debutto della misteriosa salita del Lussari, musica per le orecchie della Regione (Foto Petrussi)