Grafene, 5G, cambiamenti climatici: come difendersi dai complottisti

Caro direttore,

qual è il confine tra la libera espressione del proprio pensiero e la diffusione di notizie false, tendenziose o pericolose? In altre parole, si può esprimere qualsiasi cosa ci passi per la testa o sarebbe utile e necessario un qualche auto-controllo? Già Umberto Eco metteva in guardia a proposito di strumenti - i social - dove i premi Nobel sono messi allo stesso livello dell’ultimo sciocco. Comunque il quesito è complicato dal punto di vista teorico. Molto più facile la soluzione nella pratica. Faccio due esempi. All’inizio della pandemia, quando sono stati inventati i vaccini, un ridottissimo numero di medici e scienziati, stimato intorno all’1% della categoria, si è dichiarato no vax. Queste persone hanno avuto grandi spazi sui social, sulla stampa e in televisione. Nessuna delle loro catastrofiche previsioni (ricordate il grafene il 5G le trombosi), ora che sono stati vaccinati miliardi di persone, si è verificata.

Mentre a tutt’oggi in una parte dell’opinione pubblica è rimasta ancora diffidenza verso la vaccinazione. Allora è stato giusto dare ai medici no vax tutto quello spazio a discapito della comunicazione delle autorità competenti? Secondo esempio. Periodicamente riemergono tesi che negano che il riscaldamento climatico sia causa dell’attività umana. Anche qui, tranne i soliti Zichichi, Franco Prodi e pochissimi altri, il mondo scientifico è unanime. Eppure queste tesi continuano a circolare senza adeguata confutazione. Ultimo intervento su questo argomento è della signora Lauretta Iuretig sul Messaggero Veneto del 4 gennaio. Niente di nuovo: il documento «Non c'è emergenza climatica», le variazioni climatiche ci sono sempre state nei secoli e l’ipotesi che ci siano “gli interessi della Finanza internazionale e interessi di gruppi di pressione che vogliono indirizzare le politiche energetiche e cambiare la produzione industriale”.

Ovviamente la tesi complottistica non poteva mancare. Con nessuna speranza di far cambiare idea alla signora, mi si lasci solo dire che le variazioni climatiche avvengono con gradualità, nel corso di secoli se non millenni (diecimila anni fa il Sahara era verde, e anche tra Annibale e la, chiamiamola, glaciazione del 1500, citata nella lettera della signora, sono passati diversi secoli) e non poche decine di anni come avviene ora, cioè dall’epoca dell’industrializzazione.

Ma anche questa tesi del complotto secondo me fa un po’ sorridere: perché dovrebbe esserci una lobby che spinge verso le energie rinnovabili e non una, composta dai petrolieri, degli stati produttori, dell’industria non capace di rinnovarsi, che preme per mantenere lo status quo? E, questi qui, sì che hanno i miliardi per corrompere o semplicemente finanziare chi, anche in buona fede, sostiene le loro tesi. Concludendo, torno al quesito iniziale: si fa un buon servizio alla collettività pubblicando acriticamente fake news, senza che vengano accertate dal mondo della ricerca e dalle autorità scientifiche? Come la penso io credo sia abbastanza chiaro.

Claudio Calligaris – Udine

Caro Claudio,

come la pensa lei mi pare chiaro, così come la penso io. Cioè come lei. Tuttavia credo che vada dato spazio anche a chi ha opinioni diverse. La maggioranza delle persone durante la pandemia ha avuto un comportamento responsabile seguendo i consigli della comunità scientifica. C’è invece chi si è affidato ad altri, coltivando la teoria del complottismo. Nella libertà che respiriamo, ognuno sceglie di appartenere all’uno o all’altro schieramento o di starsene fuori.

«I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli», questo disse Umberto Eco durante la consegna della laurea honoris causa in «Comunicazione e Cultura dei media» a Torino.

Ciò che è intollerabile è la violenza verbale, l’aggressione, gli insulti che hanno ammorbato i social. Alla parola «imbecilli» usata da Eco aggiungerei che sui social ci sono persone che commettono reati.