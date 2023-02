Quando la Rai trasforma il Friuli in un noioso clichè e lo porta in prima serata

Caro Direttore,

ho avuto modo di seguire la prima puntata della fiction “Fiori sopra l’Inferno” tratta dal libro di Ilaria Tuti e trasmessa lunedì sera su Rai 1.

Devo dire che non condivido i commenti entusiastici dei sindaci dei centri montani per la possibilità di una vetrina per il Friuli; d’accordo le panoramiche del Tarvisiano innevato, con i suoi boschi, sicuramente penso che possano aiutare il movimento turistico regionale.

Purtroppo il canovaccio della fiction presenta i soliti stereotipi negativi del Friuli; in primis sembra che Udine e il suo territorio siano in piena Siberia, una landa sconfinata prigioniera del freddo e del ghiaccio, l’ispettore appena arrivato dalla Sicilia che si lamenta del primo alloggio senza riscaldamento, patetica poi la scena nella quale lavora al computer avvolto nella coperta... sic.

Non mancano gli episodi, quali l’abuso dell’alcol: eloquenti le bottiglie di birra sul tavolino vuote bevute dal padre della bambina bionda il quale dorme sul divano sicuramente sbronzo; la madre che arriva a casa la mattina stanchissima e isterica, che va a dormire e non penso che abbia fatto i turni in fabbrica, visto il suo abbigliamento.

La vedova dell’assassinato, non friulana, che si lamenta del buco in cui vive per seguire il marito e delle divergenze con la suocera.

Quindi in conclusione posso dire che lo scenario, pur positivo riguardo alla geografia fisica della regione, tratti con toni poco simpatici l’etnografia (le genti friulane).

Mi riservo la possibilità della lettura del libro della scrittrice gemonese, Ilaria Tuti, per verificare l’attinenza del testo con la trama della fiction.

Grazie per l’ospitalità

Cordiali saluti



Luciano Mirai, Remanzacco

Caro Luciano,

non è scontato che una fiction che trova riscontro di pubblico sia gradita a tutti. Guardi gli aspetti positivi. Certi luoghi comuni possono infastidire lei che conosce il Friuli, ma non li esasperi. Lo sa che quando fu trasmessa la serie televisiva del commissario Montalbano ci furono anche molte critiche?

Per il personaggio, per l’ambientazione definita “vecchia e obsoleta”, per le frasi dialettali e per la narrazione talvolta troppo barocca. Eppure è un grande successo televisivo sviluppatosi dai libri di un grande e popolare scrittore come Camilleri.

Non si ponga dalla parte del friulano che vuole trasmettere un’immagine perfetta, le sbavature ci sono.

Legga il libro di Ilaria Tuti, come si è ripromesso di fare, e poi, se ritiene e le fa piacere, mi scriva di nuovo.