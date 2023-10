Le chiese vuote, la ricreazione e le famiglie

Religione, Chiese vuote e fotografie

Signor direttore, credo di non aver mai scritto una lettera a un giornale, quantunque mi piacciano gli interventi, le domande, le considerazioni che la gente scrive su vari temi o avvenimenti.

Questa volta però desidero aiutare i lettori a essere correttamente informati e perciò mi accingo a scriverLe brevemente solo per fare verità in merito alla foto apparsa sul Messaggero Veneto martedì 5 settembre scorso pagine12 e 13 che voleva testimoniare la verità del titolo dell’articolo: “A messa con le chiese vuote”.

Cosa di meglio di una cattedrale quasi vuota? Certamente agli occhi di tutti i lettori è rimasta questa immagine che la foto documenta e che forse crea amarezza. Ma è proprio questa la verità? C’è un piccolo particolare che poteva sfuggire al lettore ed è la scritta impressa sulla foto Petrussi: «Domenica mattina il duomo si presentava così durante la celebrazione della messa».

Per quanto abbia cercato di scrutare la foto non ho trovato il prete che presiedeva la celebrazione, né alla sede, né all’ambone, né all’altare. Ed ero proprio io. Probabilmente il sottoscritto era ancora in sagrestia per indossare i paramenti. Spiegato il primo enigma. Ma allora adesso bisogna spiegare gli avverbi di tempo nella lingua italiana: prima significa ciò che precede un’azione o altro, dopo è ciò che segue, durante è ciò che avviene, accade al momento.

La foto è stata scattata allora prima dell’inizio della messa. Spiegato il secondo enigma.Tutti adesso vorranno sapere la soluzione del terzo enigma. Ma quanta gente era a messa? Posso informare i lettori che vedo sempre un gruppo di 60-70 persone alla prima messa della domenica, alle ore 7.30. Il tre settembre erano presenti una sessantina come si può evincere dal nostro video che registra con fedeltà il prima, il dopo e il durante, considerando anche le persone che si pongono non solo nella navata centrale ma anche nelle navate laterali.

Negli ampi spazi del duomo, 60 persone certamente possono essere considerate poche, ma in una chiesa meno spaziosa diventano una folla. L’effetto psicologico gioca qualche scherzo a seconda dell’ambiente, piccolo o grande. E su questo hanno giocato la foto e la frase sopra impressa. Si tratta di interpretare la realtà.

Le persone che, per vari motivi, vengono a messa alle 7.30, con costanza, per me sono ammirevoli. Certamente ci rendiamo conto del calo delle presenze nelle celebrazioni in tutte le chiese. Ciò non ci rallegra, se mai ci preoccupa per la nostra società, anche se non ci scoraggia, anzi ci spinge ad essere più significativi e ad essere fedeli andando controcorrente. Questi sono i tempi della perseveranza e della testimonianza coraggiosa. Grazie alla testimonianza di queste 60-70 presenze fedeli, che non costituiscono una folla, alla messa delle 7.30 la cattedrale non è vuota. Ringraziando per l’ospitalità porgo un cordiale saluto e un buon lavoro nella presentazione della verità dei fatti, con attenzione a non mutilarla, forse inconsapevolmente, perché la notizia potrebbe diventare falsa, o come ormai purtroppo si dice fake news.

Cordialmente

Il parroco monsignor Luciano Nobile

Gentile monsignore, grazie per la sua preziosa testimonianza. Le sue parole sono un’accorata difesa, ammirevole, preziosa e ricca al tempo stesso di entusiasmo nel portare avanti una missione non facile di questi tempi.

E questo mi è ben chiaro. Tanto che il nostro servizio aveva l’intento proprio di mettere il dito su quella piaga: le chiese sono poco frequentate non soltanto per le messe, ma in generale anche per le cerimonie religiose, come i matrimoni – quelli laici hanno superato quelli religiosi – e altri sacramenti (battesimi, prime comunioni).

Nessuna fake news. La notizia non è né falsa né inventata. La crisi che sta vivendo la nostra Chiesa è evidente.

La ricreazione e i ragazzi

Gentile direttore, come docenti dell’Istituto Zanon ci siamo sentiti personalmente coinvolti vuoi nella protesta degli studenti, per il divieto di accesso loro negato al cortile esterno vuoi per per il rilievo mediatico concesso all’evento. Circa le rivendicazioni degli studenti, davvero ci sembrano infantili, se si limitano soltanto a questo divieto. Ma come? In un momento in cui focolai di guerra sono accesi attorno ai nostri confini, questi ragazzi protestano in fondo per un capriccio del tutto ricomponibile col dialogo, piuttosto che scendere in piazza per una decisa presa di posizione per la pace, sulla linea di Papa Bergoglio? Non sono in grado di dare il giusto peso alla gravità degli eventi.

Dunque, l’accesso al giardinetti appare così grave da richiedere scioperi od occupazioni? Un tempo li si faceva per studenti uccisi dalla Polizia alle manifestazioni, o per le battaglie all’università, o per sostenere le battaglie civili. Ma questa è solo la prospettiva più deprimente per noi docenti, e anche per gli studenti di 18-19 anni più maturi dello Zanon, che se ne sono vergognati. Tanto più che il Dirigente per noi appare una figura aperta al dialogo, e i dibattiti al Collegio dei docenti, così liberi e democratici non li ricordiamo da anni.

Il problema è dei docenti, non del dirigente, questo è sicuro. Se invece la protesta è solo il sintomo di un disagio più sostanziale rispetto ai conflitti irrisolti in istituto, fra docenti, fra docenti e allievi, oppure per una didattica rispetto alla quale – come sostiene il rappresentate di istituto Pierluigi Zucchiatti – poichè non pare esserci una empatia tra docenti e studenti - ebbene, ammettiamolo una volta per tutte! Né l’entità della protesta sembra richiedere un rilievo mediatico così ampio.

Il Dirigente Fiorentini dello Zanon ha ottenuto l’appoggio di tutti i docenti per il divieto al cortile, poiché non consente un controllo adeguato, i ragazzi non sono responsabili come dovrebbero, per restare nella zona di pertinenza dell’istituto, e domani succede qualcosa, ci rimettiamo noi docenti, per mancato controllo. Lo sanno i ragazzi, che per questo rischiamo il licenziamento?

professor Livio Braida Itc Zanon Udine

* * *

Caro Livio, ogni età porta con sè problematiche diverse; va tenuto conto dei ragazzi, ascoltati, guidati e se del caso ripresi. E sono sicuro che ciò avviene con quasi tutti gli insegnanti. Accanirsi e sminuire le loro proteste forse non è la strada per un confronto, ricordo scioperi per il riscaldamento rotto o per il troppo caldo, non solo quelli contro la guerra (anche qui divisi per ideologie, altri tempi).

Le do ragione sul fatto che le responsabilità sono onerose e non vanno sottovalutate, pertanto la scelta fatta di limitare i luoghi per la pausa sono sacrosanti. Sul rilievo mediatico, risponderei che non c’è nulla di nuovo.

Quando sul giornale compare un articolo che in qualche modo non è gradito si guarda al giornale e non al problema in sé. Nel nostro quotidiano cerchiamo di raccontare quel che accade nelle scuole.

La denatalità: come sostenere le famiglie giovani

Gentile direttore, sempre grata per la sua cortesia, desidererei completare il pensiero espresso nella mia lettera di domenica scorsa e la sua gentile risposta.

È vero che negli ultimi anni sono nati pochi bambini; però è anche vero che attorno agli anni 1960 fu iniziata una lunga, insistente, pressante propaganda secondo la quale eravamo già in troppi in proporzione alla superficie della nostra penisola. Al tempo eravamo all’incirca 50 milioni. E adesso? Purtroppo, però, la propaganda attecchì, favorita dai problemi della vita, che facevano desiderare di limitare le occasioni di fatica mentre la programmazione dello Stato, in questo come in altri campi, era molto deficitaria.

Di conseguenza adesso abbiamo molte case di riposo, dove gli anziani spesso non stanno bene e dove l’assistenza a volte è scarsa. Il problema in generale è europeo e occidentale: noi potremmo, però, fare qualcosa di buono a casa nostra con pubblicità e con organizzazione, sostenendo, per esempio, le famiglie giovani, soprattutto se mancano i nonni, col favorire la preparazione di personale adeguato per asili nido e scuole dell’infanzia da aumentare di numero e, possibilmente, sempre di qualità.

Paola Del Din, Udine

* * *

Gentile Paola, grazie per i suoi contributi ponderati e propositivi.