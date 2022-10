le misure

Reddito di cittadinanza, il governo cambia: andrà solo a chi non può lavorare, tutti i numeri in Friuli Venezia Giulia

Il nuovo esecutivo vuole rivedere la misura limitando la platea dei beneficiari. Meloni sembra intenzionata a mantenere e aumentare il sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili e non in condizioni di lavorare, gli altri dovranno essere occupati