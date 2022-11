Dal 2 novembre si possono richiedere i nuovi eco-incentivi per chi decide di acquistare auto elettriche o ibride ricaricabili anche senza rottamazione. Sconti che ora arrivano fino a 7.500 euro, il 50% in più, ma solo per chi ha un reddito familiare sotto i 30 mila euro annui

Daniela Larocca