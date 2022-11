Lotteria degli scontrini: vincite istantanee con il Qr code, ecco come cambierà

La lotteria degli scontrini cambia. Il nuovo meccanismo prevederà premi istantanei: basterà inquadrare un codice (Qr code) sullo scontrino con lo smartphone e si saprà subito se si è fra i vincitori. Il premio dovrebbe essere compreso fra 100 e 150 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere

La partecipazione resta gratuita

La partecipazione alla lotteria è gratuita. Ad oggi basta procurarsi un codice sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it che va poi dato al negoziante prima di un acquisto. Prevista la spesa di almeno 1 euro da effettuare necessariamente con pagamento elettronico. Per ogni euro speso, lo scontrino dà accesso a un biglietto virtuale. E ogni settimana ci sono premi da 25mila euro e ogni mese da 100mila, oltre che un jackpot annuale

Cosa cambia

Data la scarsa partecipazione, però, ora il processo verrà semplificato: ogni scontrino avrà un codice che andrà scannerizzato dal cellulare con l’app Gioco legale dell’Agenzia delle dogane e si vedrà subito se si risulta vincitori. Il nuovo sistema partirà dal prossimo anno.

Come sarà

Il governo potrebbe decidere quindi per il restyling e il rilancio. Vuole un meccanismo che incentivi di più e che sia più semplice; senza rinviare l’estrazione a momenti successivi. Da qui, l’idea di trasformarla in lotteria istantanea.

Tecnicamente, è un emendamento al decreto Pnrr2: stabilisce che per partecipare (possono farlo solo i maggiorenni residenti in Italia) basta “associare” il proprio codice-lotteria all’acquisto appena effettuato con metodi di pagamento elettronici: sullo scontrino si potrà verificare immediatamente se si è vinto uno dei premi in palio inquadrando con lo smartphone l’apposito codice QR. Per tutto il resto (ammontare dei premi, modalità di comunicazione della vincita, ecc) si deciderà in seguito, con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.