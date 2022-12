Il calendario delle feste: le date per organizzare ferie, viaggi e approfittare dei ponti del 2023

Se è vero che il 2023 non inizia bene per i festivi (il 1 è domenica), c’è chi ha già in mente di sfruttare alcuni ponti per allungare le ferie. Nel corso dei dodici mesi, infatti, sono numerose le occasioni per weekend lunghi, prendendo poche giornate di ferie (ovviamente per le categorie che non lavorano nei turni dei giorni festivi). Sbirciando il prossimo calendario, in definitiva, con soli 4 giorni di ferie è possibile farne 32 di vacanza. Ma ecco il dettaglio

Gennaio

A cominciare dall'Epifania, che è un venerdì, festivo che consente quindi di anticipare il weekend con partenza magari il giovedì 5 gennaio sera e rientro domenica dopo le 20.

Febbraio

Poi due mesi canonici, con San Valentino infrasettimanale (14 febbraio, martedì) e per una pausa bisogna arrivare fino a Pasqua, senza sconti (domenica 9 aprile, il10 è Lunedì dell'Angelo), ma non si può avere tutto dalla vita.

Aprile

Da fine aprile invece "comincia la pacchia", come direbbe qualcuno: alla Festa della Liberazione del 25 infatti, si aggiunge il ponte del lunedì 24 e i precedenti sabato e domenica (22 e 23), con 4 giorni di vacanza e un solo giorno di ferie da richiedere al datore di lavoro.

Maggio

Stessa cosa per maggio con la Festa del Lavoro del Primo Maggio che cade di lunedì a cui si agganciano senza bisogno di prendere ferie sabato 29 e domenica 30 aprile.

Giugno

Si deve poi pazientare fino al 2 Giugno, Festa della Repubblica, che è un venerdì: sommato a sabato 3 e domenica 4 garantisce tre giorni di riposo senza chiedere permessi o ferie. Per i romani, con la festa dei patroni Santi Pietro e Paolo del 29 giugno, che cade di giovedì, basta richiedere il venerdì, e ci si sgancia per altri 4 giorni. Ed è subito estate.

Agosto

In un battibaleno si arriva a martedì 15 agosto. Chiedendo un solo giorno di ferie, lunedì 14, si può restare fuori già da sabato 12. E così dall'inizio dell'anno il monte ferie scende solo di due giorni (tre per i romani) che però valgono il quintuplo.

Novembre

All'autunno arriviamo con mercoledì 1° novembre: la festa di Ognissanti. Le possibilità in questo caso sono due: ponte lunedì 30 e martedì 31 ottobre (due giorni di ferie) da aggiungere a sabato 28 e domenica 29. Oppure: due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5. In entrambi i casi con soli due giorni di ferie si totalizzano cinque giorni di vacanza.

Dicembre

Infine dicembre con l'Immacolata che cade di venerdì, col successivo weekend ancora più lungo per i soli milanesi con la festa,giovedì 7, del patrono della città, Sant'Ambrogio. Anche qui zero giorni di ferie. Si arriva a Natale e a Santo Stefano, lunedì e martedì, che sommati al weekend 22 e 23 dicembre fanno totalizzare 4 giorni di vacanza senza neanche dover chiedere il permesso. E per chiudere in bellezza sabato 30 e domenica 31: aggiunti alla festività di lunedì 1° gennaio 2024 sono tre giorni di vacanza per ricominciare ancora più carichi