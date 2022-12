Le dieci notizie più lette del 2022

Tanta cronaca, elezioni, un nuovo governo e la guerra in Ucraina. Abbiamo visto fluttuare prezzi di gas e luce in autunno e sonnecchiato davanti a un mondiale invernale. Fare i bilanci di fine anno costa sempre una certa fatica e sì, quello che ci lasciamo alle spalle, è stato un anno decisamente complesso. Ma tra le tante notizie di cronaca nera che non possiamo permetterci di dimenticare, ci sono le storie del territorio da conservare e rileggere nel 2023.

Come ogni anno abbiamo sbirciato tra gli articoli più letti di questo 2022 e abbiamo scelto dieci notizie. C’è un certo gusto a guardare questa particolare classifica che racconta molto del nostro territorio. Spuntano tra le notizie più lette le guide sul bonus del fotovoltaico, come cambiano le aliquote con la nuova Imu regionale, gli aumenti in busta paga e quelli delle pensioni. Non fanno eccezione gli approfondimenti su superbonus, assegno unico familiare, flat tax e stralcio delle cartelle. E ovviamente tutto quello che ha a che fare con maltempo e fondi per la ricostruzione. Siamo così: gente concreta

Ma la storia più letta ci riporta indietro di qualche mese, piena estate, Lignano. Il gruppo del momento, i Maneskin, scelgono il Friuli per la data zero e migliaia di persone arrivano per vedere la band che ha conquistato anche gli Stati Uniti. Tra questi c’è una fan che esce dall’ospedale e si piazza tra le prime fila del concerto con un cartello per il frontman Damiano. La sua storia fa il giro di tutti i social e il cantante le risponde anche sul suo profilo Twitter. Da Lignano passiamo a Pordenone per la storia del pensionato che scopre chi è la sua vera mamma dopo 78 anni o il matrimonio vip dell’anno a Sacile.

Il tema delle grandi dimissioni racconta anche un Friuli che cambia: la testimonianza dei due medici che lasciano il posto fisso e cercano migliori condizioni in Veneto è tra le più lette del 2022. Poi c’è la crisi economica, i supermercati che chiudono e le vicende giudiziarie di uno dei colossi dell’industria friulana. L’abbiamo chiamata “Cimolai Story”, il sogno di Armando e la fine del suo impero. Nella top ten la vicenda della signora Olga che lascia la casa al Comune a patto che qualcuno si prenda cura della sua tomba e il racconto dell’udinese che vive in Costarica da 30 anni. Tante belle storie che ripubblichiamo qui.

Esce prima dall’ospedale per vedere i Måneskin



Il più seguito, il più atteso e anche il più letto sul nostro sito: il concerto dei Måneskin a Lignano ha sicuramente lasciato una traccia. Così come la storia di questa giovane fan che - come ha raccontato lei stessa su Twitter -è uscita dall’ospedale per mostrare il suo cartello al cantante del gruppo Damiano.

Esce dall’ospedale per vedere i Maneskin e mostra un cartello che indispettisce Damiano: poi le scuse su Twitter 24 Giugno 2022 la storia

La nuova Imu, pensioni e il fotovoltaico: le guide

Tantissime le guide che rientrano nella classifica delle notizie più lette nel 2022. E forse questo dice molto del nostro territorio. Le due più lette sono: le nuove aliquote per l’Imu regionale che parte a gennaio e gli aumenti delle pensioni. Tra le altre segnaliamo anche la guida la bonus fotovoltaico e l’assegno unico per i figli.

Dopo 78 anni ritrova la sua vera madre

Nascere di nuovo o forse per la prima volta a 78 anni. È quanto accaduto a Vincenzo Lelleri, adottato più di mezzo secolo fa. Abbandonato in fasce e cresciuto in un orfanotrofio, ha scoperto dopo più di mezzo secolo chi fosse la sua vera madre. La sua storia, grazie alla figlia Donata, è diventata anche uno spettacolo teatrale.

Abbandonato in fasce, scopre chi è la madre a 78 anni: «Ora so chi è la mia famiglia, sono rinato» martina milia 15 Novembre 2022 la storiamartina milia

Due medici si licenziano e se ne vanno in Veneto

Non è mancato il tema delle grandi dimissioni. La storia più letta è quella dei due medici pordenonesi che si sono licenziati, hanno lasciato il posto fisso in regione e se ne sono andati in Veneto: «Lo abbiamo fatto per protesta, per come siamo stati trattati. Qui troppa indifferenza».

Marito e moglie si licenziano e lasciano il posto fisso: troppa indifferenza e invidia, ce ne andiamo in segno di protesta per come l’Azienda sanitaria ci ha trattati enri lisetto 17 Luglio 2022 la storiaenri lisetto

Parte per una vacanza e non torna più in Friuli

Partire per una vacanza e non tornare più indietro, rifacendosi una nuova vita in uno degli angoli più belli del nostro pianeta. Il sogno segreto di molti è realtà per l’udinese Ivan Rutter che ha lasciato il Friuli e da trent’anni vive in Costarica e porta i turisti in barca.

Trent’anni fa è partito per una vacanza e non è più tornato a Udine: ora ha una società che porta i turisti in barca GIAN PAOLO POLESINI 06 Novembre 2022 L’imprenditoreGIAN PAOLO POLESINI

Le nozze vip a Sacile: oltre duecento invitati

L’amore trionfa sempre, anche sull’algoritmo dei clic. Il matrimonio da favola di Sofia Pironti di Campagna con Guido Brandolini d’Adda, primogenito del conte Brandino, ha fatto sognare tutto il Friuli. Una grande festa per Sacile con oltre duecento invitati alla tenuta di Vistorta.

A Sacile le nozze da favola di Sofia e Guido, oltre duecento ospiti alla tenuta di Vistorta CHIARA BENOTTI 23 Luglio 2022 Matrtimonio vipCHIARA BENOTTI

La fine delle restrizioni per il coronavirus

Quanto ci sembrano lontane le restrizioni Covid? Forse - con l’aumento dei contagi in Cina e dopo due anni di pandemia - non troppo. Eppure a maggio uno dei pezzi più letti sul sito è stato questo: «Niente più mascherina nei luoghi al chiuso, ecco dove non sarà obbligatoria». Corsi e ricorsi della storia.

Lascia la casa al Comune. accolta famiglia ucraina

La “piccola” storia della signora Olga Zilli si intreccia con quella più “grande” della guerra in Ucraina. La donna aveva lasciato la casa al comune di Pasian di Prato a condizione che qualcuno si prendesse cura della sua tomba. Ora la sua abitazione accoglie le famiglie sfuggite al conflitto.

Aveva donato la casa al Comune a condizione che si prendesse cura della sua tomba: ora l’abitazione di Olga accoglierà chi scappa dalla guerra ALESSANDRO CESARE 13 Marzo 2022 PASIAN DI PRATOALESSANDRO CESARE

La Cimolai-story e il destino del colosso

Quella delle aziende Cimolai, specializzate nelle costruzioni, è una storia vissuta all’insegna di sfide e cambiamenti. E il 2022 è l’anno che ha davvero cambiato il volto del colosso pordenonese, prima con la morte del fondatore Armando, poi con battaglie legali e nuova governance.

Dal sogno di Armando Cimolai alla profonda crisi di un colosso che ha fatto la storia a cura di Antonio Bacci 15 Novembre 2022 il longforma cura di Antonio Bacci

Trovato vivo 7 giorni dopo era caduto in un canale

«Sentivo gli elicotteri sopra la mia testa, non riuscivo a muovermi. Ma non mi sono mai arresto». La storia è quella dell’ingegnere Gianpaolo Baggio, 31 anni, trovato vivo dopo una settimana. Baggio era caduto in un canalone durante un’escursione: «Mi ha salvato una pozza d’acqua»