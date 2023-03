la guida

Decreto bollette, cosa cambia dal 1 aprile: giù il prezzo del gas, aumenti per la luce fino a 300 euro

Confermato lo sconto sull’Iva ma tornano gli oneri di sistema per l’elettricità che peseranno sulle famiglie. Per le imprese un credito d’imposta al 40% o 45% per le aziende che hanno registrato aumenti in bolletta