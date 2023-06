La nuova app del Messaggero Veneto: news, edicola e podcast. Ecco come funziona

Ecco allora la nuova app del Messaggero Veneto. La trovate sugli store di Android (Google Play) e iOS (App Store) per i vostri smartphone e tablet. Pensata per andare incontro alle esigenze di voi lettori e disegnata per renderla accessibile a tutti, la nuova app presenta agli utenti tre percorsi paralleli per essere sempre aggiornati, su ogni piattaforma.

01:22