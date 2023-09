via libera dal parlamento

Incidenti tra imbarcazioni, cosa dice la nuova legge italiana: reintrodotto l’omicidio nautico

Il nuovo regime colpisce chi provoca un sinistro con gravi conseguenze per mancato rispetto delle regole della navigazione, aumenta le pene per chi si trova al timone in stato di ebbrezza e prevede la reclusione fino a 18 anni in caso di omicidio nautico plurimo

Diego D’Amelio