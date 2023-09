domande e risposte

Che cos’è il trimestre anti-inflazione? E quali sono i prodotti scontati? Tutte le Faq del Ministero

Prezzi più bassi per beni prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona. Tutte le risposte alle domande più frequenti