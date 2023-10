la guida

Viaggi, parcheggi e soggiorni in agriturismo: ecco il piano welfare per la scuola, l’elenco con tutti gli sconti per docenti e personale Ata

Gli sconti vanno da un minimo del 10% (per i viaggi in treno su alta velocità, e spiacenti per chi è pendolare e utilizza le linee locali) ad un massimo del 30%. Oltre ai viaggi sono previsti sconti fino al 15% per i soggiorni in agriturismo o l’acquisto di prodotti alimentari locali