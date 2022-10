Ecco i ragazzi del Messaggero Scuola: torna l’avventura tra giornale, video, social e podcast

Dopo due anni, tornano in presenza le redazioni di Udine e Pordenone. Sul piatto idee, dubbi, curiosità per far nascere l’inserto di quattro pagine che accompagnerà i nostri lettori in edicola e tutte le esperienze digitali fino a giugno