Ragazzi da tutto il mondo per conoscere il Friuli ecco come partecipare al Raccontaestero dell’Irse

Hai fatto un viaggio, un soggiorno studio, un’esperienza lavorativa, un’avventura, tirocinio o volontariato all’estero e ti è piaciuto così tanto che fremi dalla voglia di rendere pubblica al tua testimonianza ni modo da spingere anche altre persone a partire? lI Concorso “Raccontaestero” dell’Istituto regionale di studi europei del Friuli Venezia Giulia è quello che fa al caso tuo.

Puoi essere tu uno dei 15 vincitori selezionati e ricevere assegni o premi di denaro per un eventuale viaggio futuro, per continuare ad allargare i tuoi orizzonti; il concorso è aperto a tutti, a patto che non si superino le 3000 battute! Oltre ai vincitori c’è un ulteriore selezione per quanto riguarda altri racconti meritevoli, che verranno segnalati e pubblicati assieme ai migliori nell’inserto Omnibus del giornale mensile dell’Ire, Momento. Costituito nel 1972, si occupa di promuovere attività di formazione linguistica e interculturale, di cultura economica, divulgazione scientifica e approfondimenti di storia e attualità in Europa, ponendosi come primo obiettivo quello di

accrescere, particolarmente nei giovani, il senso di cittadinanza europea e di ampliare il loro ruolo nella costruzione democratica e in uno sviluppo sostenibile. L’Istituto ha sede nel Centro culturale Zanussi e fino ad ora ha tenuto 47 corsi di cultura storica, 37 corsi di cultura economico-giuridica,

divulgazione scientifica “Affascinati dal cervello” , 13 corsi della serie “Narratori d’Europa” , internazionali, 4 concorsi internazionali Europa e giovani, corsi di lingua inglese, francese, e tedesco, spagnolo, film, documentari e conferenze in lingua straniera e corsi specifici di aggiornamento per insegnanti di lingua inglese e tedesca, 34 stages internazionali per giovani operatori turistico culturali europei e 5 Workshop Internazionali giovani artisti. lI servizio su cui l’Irse fa leva è il ScopriEuropa, giunto ormai alla XI edizione del RaccontaEstero. Avete la possibilità di mandare il vostro racconto entro l’8 gennaio 2023, previa compilazione del form presente sul sito (https: //centroculturapordenone. it); una breve sintesi in inglese, una foto significativa e un breve video che riassuma il contenuto del viaggio sono valori aggiunti da non tralasciare se volete stupire ulteriormente la commissione. “Non smettere di sognare” , “Identità a colori” , “Stefan e la città brutta” sono alcuni dei titoli che hanno vinto l’edizione dell’anno scorso: quanto sarebbe bello che ci fosse anche li tuo racconto; fatti avanti e racconta la tua esperienza, potrebbe essere letta da tutta Italia (e non solo)! Noi ragazzi della redazione MV scuola abbiamo avuto modo di conoscere questo bellissimo concorso grazie all’intervento di Eleonora Boscariol, una delle responsabili dell’Irse.

Per informazioni o per leggere qualche racconto potete consultare il sito ufficiale, dove potrete prendere spunto per i vostri futuri viaggi e conoscere le proposte