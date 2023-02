Volontariato, la parola ai giovani: rispondi al questionario aperto alle scuole del Friuli

Il nostro territorio offre una moltitudine di opportunità e proposte per quanto riguarda il volontariato, quindi ci siamo chiesti: “Che rapporto c'è tra il volontariato e i giovani al giorno d’oggi?”.



Non avendo molti dati sottomano, noi della redazione Messaggero Veneto scuola abbiamo deciso di lanciare un quick survey (una sorta di indagine) anonimo per avere delle risposte con la collaborazione degli studenti. Potete rispondere qui in basso.

Il nostro questionario: c’è tempo fino al 15 febbraio per rispondere

Da oggi, mercoledì 1 febbraio, sarà disponibile il link (lo trovate qui) per partecipare alla nostra consultazione. È aperto e condiviso con gli studenti degli istituti superiori (tecnici professionali e licei) del nostro territorio, sia della provincia di Pordenone che di quella di Udine.

La ricerca potrà essere compilata a partire da oggi, mercoledì 1 febbraio e il link rimarrà aperto fino al 15 febbraio, dopodiché verrà chiuso e le risposte ottenute saranno registrate e analizzate. Sarà interessante non solo vedere quanti ragazzi operano già in questo campo ma anche quanti vorrebbero dare il loro contributo alla società e intraprendere un'attività di questo tipo.

Il volontariato in Friuli

Il volontariato dunque è una realtà che fa parte della nostra vita più di quello che si pensi. La nostra regione in particolare, si distingue per la sua grande vocazione in questo campo, emersa in modo eclatante in particolare nell'enorme lavoro svolto dalla Protezione civile in seguito al terremoto del 6 maggio 1976 che colpì la nostra regione. La tragedia è ricordata come uno dei cinque peggiori eventi sismici che hanno colpito l’Italia nel corso del ‘900.

Per portare avanti questa tradizione, dobbiamo rimboccarci le mani noi giovani