Metropolis/337 - Lula in Italia, in misisone per la pace e per la sinistra: "Costruiamo un'utopia contro le destre"

Dopo l'incontro con il Papa,il presidente Mattarella, la premier Meloni e la leader dem Schlein, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva termina la sua missione a Roma convocando i giornalisti per chiarire la sua missione: "La guerra va terminata". Poi risponde a Metropolis sulla salute della sinistra europea: "Credo che debba trovare un nuovo slancio, una passione che ha smarrito". Il servizio di Giulio Ucciero Montaggio di Lorenzo Urbani Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di Repubblica

03:27