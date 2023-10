La serie A si ferma per ricordare il Vajont: un minuto di silenzio prima di Udinese-Genoa

Udinese Calcio, in collaborazione con Lega Serie A, commemorerà oggi le quasi 2000 vittime del disastro del Vajont, nell'imminenza del 60/o anniversario della tragedia. In occasione della sfida casalinga contro il Genoa, in programma oggi alle 15, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo della tragedia avvenuta la sera del 9 ottobre del 1963.

Il raccoglimento sarà anticipato dalla proiezione sui maxischermi di alcune foto dell'epoca e della squadra di calcio del Longarone di quella stagione. Saranno lette alcune lettere da parte dei rappresentanti del Gruppo Memoria Calciatori Longarone 1962/63 (Franco De Biasio, Franco Fattori, Luca Giuriato), introdotte dal sindaco di Longarone e presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. Il 9 ottobre prossimo, per onorare le vittime, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà prima al cimitero di Fortogna e quindi alla diga del Vajont, a Erto e Casso.