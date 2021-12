Chi è Guglielmo Vicario, il portiere friulano dell’Empoli che da piccolo tifava Udinese: il suo mito era Handanovic

UDINE. Quando era piccolo andava allo stadio Friuli col papà, grande tifoso dei bianconeri. Tanti i pomeriggi passati assieme ai Rizzi, dove è nata l’ammirazione per Samir Handanovic, il suo idolo. La vita, poi, l’ha portato a giocare nel settore giovanile dei friulani. Una sola stagione in Primavera, nel ’13-’14, poi il passaggio in Serie D. E al Castellani è pronto ad affrontare da avversario le zebrette per la seconda volta in carriera.

