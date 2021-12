Segna, sbaglia, regala e crolla: l’Udinese deraglia a Empoli

EMPOLI. Un altro primo tempo da protagonista e un’altra ripresa alla berlina degli avversari, solo che stavolta non arriva neppure il pareggio. È questa l’Udinese vista a Empoli, un’Udinese sprecona e poi ancora con i “buchi” sul fianco sinistro.

Il modulo anti-Lazio, quello capace di portare i bianconeri prima in fuga e poi a chiudere sul pareggio, viene proposto infatti anche nel freddo del Castellani, nonostante le assenze, tre più un Pereyra che sarà tra i lungodegenti fino a febbraio: Becao in difesa, Molina sulla fascia, Walace a centrocampo.

Eppure Luca Gotti è convinto. Estrae dal proprio mazzo De Maio per non avere due mancini tra i centrali (Nuytinck parte in panchina), tiene Perez e Udogie come terzini e ritocca anche la linea del centrocampo per continuare con il 4-4-2.

Perciò dentro Soppy tra i titolari, incaricato di coprire la fascia destra in attacco, mentre al centro agiscono Arslan e Makengo in un reparto completato da Deulofeu. Così, nel domino delle scelte, la coppia d’attacco resta Beto-Success e forse era proprio questo il fine delle costruzione tattica operata dal tecnico di Contarina. A livello di occasioni non si può dire che stia sbagliando. Anzi.

Gli errori sono soprattutto in campo, dove Beto è decisamente la brutta copia del centravanti spietato visto all’Olimpico. Per fortuna – e grazie a un paio di pezze messe da Silvestri – l’Empoli è piuttosto appannato, gioca gioca ma non trova il bersaglio, mentre su una ripartenza Success-Deulofeu l’Udinese si scrolla di dosso le precedenti occasioni gettate al vento e passa in vantaggio.

Ma lì si scopre poco cinica, visto che il colpo da ko capita un paio di volte sul piede dei bianconeri, l’ultima volta con Udogie che dal cuore dell’area, in percussione, trova un muro davanti composto da Tonetti e Vicario, il portiere udinese dell’Empoli.

Lì gira la partita. E gira proprio sulla fascia sinistra, come era successo con la Lazio. Quando la freschezza fisica di Deulofeu viene meno, Udogie si trova troppo solo nel metterci una pezza, tanto più che Andreazzoli comanda a Stojanovic di abbandonare la trincea per cercare la sovrapposizione e si una di queste il terzino piazza la zampata del pareggio.

Ci si chiede dove sia Makengo ed è questa la domanda più disperata: il francesino è nel marasma più totale, a un certo punto recupera il pallone e si esibisce in un colpo di tacco che lancia gli avversari.

Sembra l’anello debole della mediana e forse per questo Gotti cerca di puntellarla con Jajalo al posto di Soppy, sostituito assieme all’altro ammonito, Samir (che, diffidato, sabato salterà il Milan) che lascia l’ufficio a Nuytinck.

L’idea è spostare Deulofeu a destra per comporre un 4-3-3, ma si tratta di una scelta poco convincente. Tanto che l’Empoli passa di nuovo con Bajrami, mentre sul fronte difensivo dà una sostanziosa mano Vicario che mette il corpo su un destro da sotto misura scaricato da Beto.

E poi anche Success si mangia un gol lanciato verso la porta avversaria, quando inspiegabilmente non fa partire un sinistro in corsa.

A questo punto Gotti ha già ricorretto l’assetto tattico ripassando al 4-4-2 con Pussetto esterno di centrocampo a destra e Deulofeu di nuovo a sinistra. Ma non sfonda, tanto da prepararsi all’assalto finale con altre sostituzioni, un intento che resta in canna, visto che un minuto prima Pinamonti piazza il tris empolese.

Resta il “tempo della spazzatura”, dicono gli americani quando una partita è già finita. L’Udinese lo affronta con Samardzic al posto di Perez e Nestorovski per Success, ma oltre alla supremazia territoriale non ottiene nulla, neppure l’applauso del manipolo di tifosi friulani che dal settore ospiti invitano la squadra ad esibire gli attributi.

Un classico. Un grande classico come il possibile ritiro ad oltranza fino al Milan. È una decisione in ballo. —

