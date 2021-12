Un anno senza Paolo Rossi, il ricordo dell’amico Fulvio Collovati: «La sua risata è la cosa che mi manca di più. Ogni tanto mi sembra di sentirla ancora»

Un anno senza Pablito. Fa ancora effetto scriverlo. Paolo Rossi ci lasciò il 9 dicembre del 2020 in modo garbato e silenzioso, lontano dalle luci della ribalta che l’avevano reso l’italiano più famoso del pianeta in quella calda e indimenticabile estate del 1982 quando con sei gol in tre partite trascinò l’Italia sul tetto del mondo. Per ricordarlo ci siamo rivolti a un friulano che non ha mai giocato con lui nelle squadre di club ma che gli è stato a fianco per dieci anni in azzurro tra nazionali giovanili e Nazionale A: Fulvio Collovati.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori