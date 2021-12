TAVAGNACCO. Torna al successo il Tavagnacco e lo fa dominando nel match casalingo giocato di fronte al Ravenna. Vittoria netta quella ottenuta dalla banda Rossi, per un tempo afflitta da inferiorità numerica, ma sempre in totale controllo del vantaggio costruito nei primi 45’ grazie alle reti di Gaia Milan e Maria Zuliani. Il 2-0 maturato al “Comunale”, dunque, vale tre punti preziosi per le gialloblù nonché il secondo clean sheet consecutivo dopo lo 0-0 contro il Como capolista.

Partenza