Verstappen campione del mondo all’ultimo giro, la Mercedes non si arrende e presenta reclamo

ABU DHABI. Le quattro ruote nel Dna, un talento precoce quanto cristallino, spavaldo quanto basta anche se a volte un pò sopra le righe. Che Max Verstappen avesse tutti gli ingredienti per diventare campione del mondo era evidente, restava da capire solo quando sarebbe successo. E nel momento in cui la Red Bull gli ha messo a disposizione una monoposto in grado di rivaleggiare con l’astronave Mercedes, il giovane olandese volante ha fatto il resto, scalzando dal trono, all’ultimo giro dell’ultimo gran premio della stagione, quel Lewis Hamilton che ha vinto sei degli ultimi sette Mondiali e che sognava di mettersi alle spalle anche il mito Schumacher.

Un epilogo vietato ai deboli di cuore, una cosa mai vista in Formula 1 per l’imprevebile sequenza di colpi di scena. Dopo aver perso la prima posizione in partenza e aver inutilmente inseguito la Mercedes del britannico per tutta la gara, il pilota della Red Bull ha sfruttato la (grossa) mano che gli ha teso il destino: la Safety Car a cinque giri dalla fine. E all’ultimo giro, l’unico di gara regolare dopo il rientro ai box della Safety Car, e con le gomme più fresche, ha superato Lewis Hamilton vincendo a Yas Marina e precedendo il rivale per 8 punti nel Mondiale.

Un epilogo leggendario di una stagione esaltante, ma come in ogni triller che si rispetti i colpi di scena proseguono. o meglio, le polemiche, con la Mercedes che, incurante dell’ennesimo successo nella classifica costruttori, ha presentato un doppio reclamo che, se accolto (e sarebbe l’incredibile che si aggiunge all’incredibile), rimescolerebbe un’altra volta le carte sul tavolo.

La scuderia angolotedesca ha subito confermato l'appello ma non commenterà fino al termine dell'udienza. IL’irregolarità denunciata riguarda la safety car, entrata in pista dopo un incidente a Nicholas Latifi (Williams) al giro 53. In un primo momento il direttore di gara, Michael Masi, non ha permesso ai piloti in ritardo - compreso Verstappen che avevano cambiato le gomme - di tornare alle loro posizioni originali, poi ha cambiato idea, con l'olandese che è così potuto tornare alle spalle di Hamilton, che poi ha superato alla ripresa della corsa. Secondo la Mercedes, però, non tutte le auto sarebbero tornare alla posizione originale al momento della ripartenza, quindi questa non sarebbe stata regolare.

Il Mondiale prosegue dunque tra carte bollate e polemiche, in perfetta linea con il copione di una stagione comunque indimenticabile.

Logico, visto quanto accaduto, che la “gara degli altri” sia destinata al dimenticatoio nonostante il brillante terzo posto strappato nel finale (complice il ritiro della Red Bull di Perez) di un Carlos Sainz sempre protagonista con la sua Ferrari. Meno a suo agio l’altro ferrarista Charles Leclerc, che ha chiuso al decimo posto.