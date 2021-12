UDINE. È l’ultimo arrivato in serie A, ma anche Gabriele Cioffi appartiene al “Granducato” di Toscana, regione che non sta solo facendo la parte del leone con i sette allenatori attualmente in sella nel massimo campionato, ma che da tempo equivale soprattutto a un’etichetta di garanzia, in fatto di tecnici, che si rinnova di pari passo con la sua tradizione.

Ai nomi noti di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Luciano Spalletti – tutti e tre tornati quest’anno in pista –, vanno aggiunti quelli di Aurelio Andreazzoli, Alessio Dionisi e di quel Walter Mazzarri contro cui Cioffi si giocherà il primo “derby” domani sera, nello scontro salvezza col Cagliari. E se poi ci aggiungiamo che il settore tecnico di formazione della Figc ha sede da anni a Coverciano, alle porte di Firenze, e che il presidente dell’Associazione allenatori è il “toscanaccio” Renzo Ulivieri, allora si può avere idea di una vocazione che poi diventa tipicità a seconda del carattere di ognuno, ma pure della provenienza.

Proprio Uliveri, infatti, è il primo a ricordare che in Toscana ci sono «gli allenatori di campagna, quelli di sabbia e quelli di scoglio», un distinguo che non punta al campanilismo, ma funge da indicazione utile per cercare nella toponomastica la possibile connotazione caratteriale, giusto per capire con chi si può avere a che fare.



Senza scomodare antropologi calciofili, essendo nato a Firenze, Cioffi dovrebbe dunque appartenere al filone dei tecnici “di campagna”, definizione che accomuna l’ex bianconero Spalletti (Certaldo), l’attuale tecnico del Sassuolo, il senese Dionisi, e per certi versi anche Sarri, calcisticamente cresciuto nell’aretino. Restano dunque “lontani” i livornesi Allegri e Mazzarri, e pure il massese Andreazzoli, il meno giovane del gruppo.

La lezione di geografia applicata finisce qui, perché quello che poi conta davvero è il credo calcistico, la formazione e le lezioni apprese dal campo, visto che il calcio può essere come la vita, e insegna a chi vuole imparare. E sotto questo aspetto, Cioffi avrà senza dubbio meno esperienza come tecnico di Maurizio Sarri, che capeggia con le sue 968 panchine, avanti a Luciano Spalletti (944) e pure a Max Allegri (696), ma non deve sfuggire il lascito del vissuto in campo da calciatore, là dove Cioffi ha un curriculum superiore al passato da dilettante che accomuna Sarri e Andreazzoli, senza nulla da invidiare poi a Dionisi e agli stessi Spalletti e Mazzarri, contando 267 presenze di cui 97 in B e 18 in A.

Numeri che appartengono al passato da giocatore, è vero, ma che possono far quadrare i conti al 46enne Cioffi, che certe situazioni di campo le ha vissute e che tempo fa disse “prendo spunto da tutti, ma non mi ispiro a nessuno.



Ognuno ha il suo stile. Scimmiottare è sbagliato, non riproduce “l’originale”. Solo il tempo quindi dirà che “toscanaccio” sarà il Cioffi allenatore, ma per il momento, il concreto Allegri e l’esteta Sarri sono lontanissimi, meglio pensare a come battere il lamentoso Mazzarri.