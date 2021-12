All’Old Wild West il Covid ora dilaga: sei nuovi contagiati tra cui il coach Boniciolli, tutta la squadra in quarantena

UDINE. Il 2021 dell’Apu Old Wild West si chiude com’era cominciato, con il Covid a guastare la festa. Nella giornata di ieri è arrivata un’autentica mazzata per il gruppo bianconero, con sei nuove positività oltre a quella di Marco Giuri accertata giovedì scorso: tampone molecolare positivo per coach Matteo Boniciolli e per i giocatori Francesco Pellegrino, Federico Mussini, Alessandro Cappelletti, Ethan Esposito e Nazzareno Italiano.

