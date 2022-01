Tutti di nuovo in campo al Carnera, in isolamento resta solo coach Boniciolli

UDINE. Tutti di nuovo in campo per un allenamento in modalità campionato. Sedici giorni dopo il nuovo allarme Covid, scattato il 23 dicembre con la positività di Marco Giuri a poche ore dal match con Torino, ieri l’Apu Old Wild West ha disputato una seduta a ranghi compatti al palasport Carnera. Dopo la tempesta, clima di nuovo sereno, anche se sarebbe meglio dire “poco nuvoloso”: i bianconeri attendono di recuperare coach Boniciolli e di riavere al meglio capitan Antonutti.

VISITE