Il Pordenone non perde tempo, scatta l’operazione ringiovanimento

PORDENONE. Ringiovanire. Questo il “diktat” legato alla finestra di mercato invernale del Pordenone. L’arrivo di Christian Dalle Mura (classe 2002) e quello imminente di Alessandro Lovisa (’01) non saranno dunque gli unici, anzi.

Certamente arriverà qualche calciatore esperto, tra questi Davide Gavazzi (’86), ma l’obiettivo è svecchiare la rosa e costruire una formazione che possa essere competitiva per conquistare la salvezza in serie B ma anche in grado di dire la sua in caso di ritorno nella categoria inferiore.