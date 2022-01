Il Tar regionale accoglie il ricorso della Lega: Udinese-Atalanta si può giocare

UDINE. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dalla Lega Calcio nei confronti del provvedimento dell'autorità sanitaria friulana che vietava la disputa delle partite della squadra bianconera contro la Fiorentina (giovedì scorso) e quella imminente contro l'Atalanta (domenica 9 gennaio), in seguito al contagio da Covid che ha coinvolto 12 giocatori e tre componenti dello staff.

La decisione del Tar Fvg autorizza, dunque, che la partita contro i bergamaschi in programma allo stadio Friuli di Udine, venga regolarmente disputata.

La stessa decisione è arrivata anche dai tribunali regionali di Campania e Piemonte relativamente ai casi di Salernitana e Torino mentre resta in quarantena il Bologna. Di fatto, ora, i giocatori negativi delle due squadre in questione non sono più in isolamento: Udinese-Atalanta e Verona-Salernitana potrebbero quindi giocarsi, ma c'è ancora incertezza su date e orari di alcune partite.