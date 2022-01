Cara Lega, è questo lo spettacolo che vuoi regalare?

Con 12-13 giocatori contati per l’Udinese, non allenati, contro una squadra in salute con la panchina strabordante, era inevitabile assistere alle solite cavalcate con gol ed esultanza beffarda di Muriel. Ma non è certo cosi che si promuove il calcio

UDINE. Con l’Atalanta, da alcune stagioni abituata al giardino della Champions, sarebbe stata a parità di Covid o, meglio ancora, senza Covid, durissima lo stesso giocare. In queste condizioni, l’Udinese non poteva far altro. Lottare, resistere, magari però anche... provare a non prendere 6 gol.

Ma con 12-13 giocatori contati, non allenati, contro una squadra in salute con la panchina strabordante era inevitabile assistere alle solite cavalcate con gol ed esultanza beffarda di Muriel davanti agli inviperiti ex tifosi.