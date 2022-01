L’Udinese diventa un caso: «Positivo al Covid un nostro giocatore sceso in campo contro l’Atalanta»

UDINE. L’Udinese Calcio ha comunicato sul proprio sito ufficiale, nella serata di lunedì 10 gennaio, che all’esito di nuovi test molecolari effettuati in mattinata – ovvero nemmeno 24 ore dopo la sfida del Friuli -, oltre a un ulteriore componente dello staff, è risultato positivo al Covid-19 anche un giocatore «che ha preso parte alla gara disputatasi ieri (domenica 9 gennaio) contro l’Atalanta».

Il club friulano «ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti dalle normative in vigore ed ha informato le autorità sanitarie competenti della riscontrata positività di uno degli elementi scesi in campo contro l’Atalanta. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e in isolamento sono, cosi, 13: nove calciatori più quattro componenti dello staff».