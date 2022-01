Pordenone, è fatta per Torrasi. Tedino punterà forte su Deli

PORDENONE. Si annunciano caldissime le ultime ore del mercato invernale del Pordenone. Il gong suonerà alle 20 di domani e proprio al fotofinish il club neroverde sta definendo alcune trattative sia in entrata sia in uscita.

LO MANDA GATTUSO

Sarà Emanuele Torrasi (classe ’99) il prossimo rinforzo per Bruno Tedino. Il centrocampista di scuola Milan, con cui ha esordito in serie A nel 2018: lanciato dall’allora tecnico rossonero Gennaro Gattuso nella sfida di fine campionato con la Fiorentina a San Siro. La trattativa con l’Imolese, dove Torrasi ha collezionato 40 presenze (e 2 gol) in serie C, è ormai conclusa. Manca soltanto il sigillo dell’ufficialità, atteso per domani. Con lui Tedino trova un autentico jolly del centrocampo, essendo impiegabile sia da regista che da mezzala.

È passato quasi in sordina l’acquisto di Francesco Deli (’94) in prestito dalla Cremonese. Ma si tratta di un elemento su cui Tedino ripone grande affidamento per far compiere alla squadra un importante salto di qualità. A Foggia (9 reti in due stagioni di B) ancora lo rimpiangono.

Mentre a Cremona, nonostante la concorrenza ben più folta, e qualche guaio fisico, è riuscito comunque a lasciare il segno (3 reti in poco più di 30 presenze). Dove lo schiererà Tedino? Un indizio l’ha fornito il numero di maglia assegnatogli in queste ore: la “mitica” numero 10. La maglia che fa sognare i tifosi. E che di solito si affida al giocatore con maggior classe, al servizio delle punte.

TRATTATIVE

In uscita le due piste più calde portano i nomi di Michele Camporese (’92), ormai a un passo dal Cosenza, e di Marco Pinato (’95), destinato al Brescia di Pippo Inzaghi. Una piega decisa hanno preso pure le partenze di Michael Folorunsho (’98) e Tomasz Kupisz (’90): entrambi andranno a rinforzare la Reggina del nuovo tecnico Roberto Stellone. Folorunsho ha già raggiunto il capoluogo calabrese.

Rimangono dunque semplici formalità. Qualcosa in più dovrebbe invece mancare per l'approdo di Gianvito Misuraca (’90) al Pescara in serie C. Sullo sfondo rimane il possibile arrivo di un altro attaccante: il nome più gettonato è quello di Leonardo Candellone (’97) del Sudtirol. Per lui si tratterebbe di un ritorno. L’alternativa è Andrea Magrassi (’93) dell’Entella.

PROGRAMMA

Nell’attesa degli ultimi rinforzi, Tedino ha concesso due giorni di riposo al gruppo, che si ritroverà al De Marchi martedì per un doppio allenamento, in vista del match di domenica (16.15) con la Spal.

