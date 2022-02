L’Old Wild West vuole evitare sorprese contro la Bakery

UDINE. La sfida al vertice fra Udine e Pistoia inizia già stasera, sebbene a distanza. Mentre l’Apu ospita alle 19.30 la Bakery, alle 20.30 i toscani fanno visita all’altra squadra piacentina, l’Assigeco. Incrocio curioso, dato che le due compagini di Piacenza in stagione si sono tolte lo sfizio di fare lo sgambetto a Cantù, l’altra big del girone Verde.

VIETATO DISTRARSI

Prima di pensare a Pistoia, però, c’è da sbrigare la pratica Bakery. Che non va vissuta come una pura formalità, altrimenti si rischia di finire nei guai come due settimane fa a Biella. Testa sul pezzo, quindi, ricordando magari che proprio la Bakery Piacenza meno di due mesi fa è andata a vincere a Desio contro Cantù. L’Apu Old Wild West versione casalinga, da questo punto di vista, offre ampie garanzie: fra le mura amiche del Carnera non sono stati fatti sconti a nessuno.

Alcune riflessioni sul match odierno, che sulla carta è decisamente sbilanciato. Da una parte abbiamo la difesa più ermetica del torneo (Udine subisce 66.5 punti di media), dall’altra quella più perforata (la Bakery è a quota 85.1 punti). L’Apu è superiore dal punto di vista tecnico e fisico, e può contare anche su una panchina più lunga. Tanto che le scelte di Boniciolli, quanto a rotazioni, da otto giorni a questa parte iniziano ben prima della palla a due. Il tecnico bianconero deve fare turnover fra i senior e domenica scorsa ha mandato in tribuna Nobile. È probabile che “Vito” oggi torni in pista e che tocchi a qualcun altro stare a guardare.

QUI APU

Federico Mussini è la voce dello spogliatoio bianconero alla vigilia della gara. «Per noi sarà importante mantenere l’imbattibilità casalinga, ci servirà soprattutto in vista dei momenti più importanti della stagione, come i play-off. Sappiamo che Bakery è una squadra ricca di talento, non ci sono partite scontate in questo campionato. In particolare conosco molto bene Davide Bonacini, essendo di Reggio Emilia come me. Sono certo che farà di tutto per mettermi in difficoltà e io farò altrettanto con lui».

COME SEGUIRLA

Apu Old Wild West-Bakery Piacenza verrà trasmessa alle 19.30 in diretta su Udinese Tv e in diretta streaming sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro per gli abbonati a LnpPass. Aggiornamenti a ogni quarto sui social network ufficiali Apu Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA