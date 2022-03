L’Apu conquista la Coppa Italia, dal presidente alla squadra: «Abbiamo scritto la storia, ma è soltanto il primo passo»

ROSETO. Il primo ad esultare, quando i suoi sono ancora impegnati in campo e il grande escluso della vigilia Vittorio Nobile. Quasi piange. «Sono rimasto fuori, è vero, ma questa è una squadra lunghissima, poteva succedere».

Coach Matteo Boniciolli, alla sirena, mentre Marco Giuri, evidente il capobanda («la volevamo dalla sconfitta di un anno fa», dice) , va a tagliare la retina e la “indossa” si siede in panchina e piange.

«Sono emozionato, credo di aver fatto un’altra grande cosa per il basket udinese dopo la promozione con la Snaidero, ma senza il mio staff, i giovani assistenti, il professor Sepulcri che fa correre questa squadra come non mai, non avrei potuto fare nulla», spiega il coach.

«La società è fantastica, progetta, pensa al futuro, vuole andare in serie A, non per fare le comparse, quindi ora l’obiettivo è questo. Sappiamo che abbiamo avversari forti come Cantù, ma siamo allenati ad affrontarli».

Inutile chiedere al coach dei singoli. Tutti hanno giocato bene. Ma...«No, di un singolo voglio parlare: Vittorio Nobile. Scendendo da pulman fuori dal palasport gli ho detto che non avrebbe giocato, ha risposto con un sorriso. Ci ha portato lui in finale».

E Lacey? Arriva il prof Luigino Sepulcri, il motore di questa squadra: «Aveva 38 di febbre fino a poche ore fa», dice. Il coach aggiunge: «Ma è un grande giocatore e i grandi giocatori sono così».

Arrivano a chiamarli per foto. Prima la Coppa, poi quella col trofeo e i sigari. Giuri intona il coretto per il team manager Gavazza. «Portaci a...», meglio non continuare. Il team manager sorride, cerca il referto rosa, la sua specialità da un anno a questa parte nei dopo partita.

A tiro ci arriva il presidente Alessandro Pedone: «Sono commosso, siamo una grande squadra abbiamo costruito un grande gruppo, ho dei soci fantastici, uno staff tecnico perfetto. Ragazzi, sappiate una cosa: siamo soltanto al primo passo».

Moglie Silvana e figlia Nina sono commosse. ll presidente della Fip Fvg Giovanni Adami gli fa i complimenti. Alessandro Cappelletti ci ferma: «Grazie ai ragazzi, mi hanno fatto vincere» .

Capitan Michele Antonutti, che ha portato la Coppa al Settore D chiude: «Abbiamo fatto la storia, un passo alla volta. Non ci vogliamo fermare». E Trevor Lacey rincara la dose: «Grande gioia, ma abbiamo un lavoro da finire». E la festa nello spogliatoio continua. —

