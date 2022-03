Old Wild West fenomenale, vince la coppa Italia: demolita Cantù nell’ultimo quarto, Lacey fenomenale e super il gruppo

ROSETO. L’hanno voluta, con forza. L’anno voluta, lo si vedeva dalle facce dei giocatori in questi giorni alle final eight di Roseto, e se la sono presa la Coppa Italia.

L’Apu Old Wild West ha battuto Cantù 74-55, entra nella storia della pallacanestro friulana e ora ha il booster giusto per riportarla nella massima serie in giugno. La banda di Pedone, e di un grande coach Boniciolli, con la “c” o la “b” maiuscola fate voi, è una signora squadra. Che difende, ha giovani di valore, ha un futuro.

Ha un grande americano: Lacey. Ha fatto gioire una piazza che ama il basket e che non vede l’ora di tornare al Carnera senza mascherine e senza i deliri di Putin.

Parte forte Udine. Canestro di Walters, Lacey prova a dare un calcio alla sinusite. “Forza Udine” grida la ventina di tifosi del settore D, il palazzo è mezzo vuoto dopo “il furto” di Roseto ai danni di Cividale, e così, senza tifosi canturini, il gruppetto si prende abilmente la scena.

Però Cantù è uno squadrone, non si scompone, ricuce il 6-0 e sorpassa con Allen e Da Ros. E poi coach Sodini piazza sulle tracce di Cappelletti, pericolo pubblico numero uno, il nuovo straniero Bryant. Boniciolli fa marcare Da Ros, decisivo in semifinale, da Ebeling con Nobile dolorosamente lasciato in tribuna.

Ci è rimasto male Vito, super contro Ravenna, ma sempre col sorriso e una parola in testa: gruppo. Che lotta, ma fa fatica. Soffre la verve del piccoletto Bryant e i canestri dalla media di Da Ros. Cantù randella in difesa, l’Apu è come se avesse il motore ingolfato.

Dalla tensione? Il quarto si chiude sul 11-15. Lacey non digerisce un fischio e magicamente si accende, come quelli forti. Tripla siderale, Cappelletti idem e ora eccome in partita, l’esuberanza di Esposito piace: 23-18, sorpassone.

E’ lunghissima, ma quando Pellegrino fa un movimento “Olajuwon” - riguardatelo è così - pensi che forse gli dei del basket… Walters supera una botta al fianco, rientra e segna, sotto i due pivot friulani, possono fare danni.

Nemmeno il rigore inventato alla Roma al 92’, 700 km più a nord, distrae i tifosi dell’Apu, perché Lacey dà altri segni di esserci. Forti e chiari, saranno 15 i suoi punti a metà gara.

Ma quanta autonomia avrà? La panchina dell’Apu è una scossa tellurica continua. Ad ogni difesa, ad ogni attacco, come quando Walters, imbeccato da metronomo Giuri, pesca Mussini per una tripla. Cantù ribatte, è forte, lunga, talentuosa.

C’è un particolare: fa misteriosamente meno falli di Udine, del resto è una nobile decaduta, è una storia vecchia come il basket. Gli ultimi due fischi del quarto sono emblematici: Pellegrino stoppa Da Ros, fallo. Giuri tira con l’uomo aggrappato al braccio, niente.

Metà partita: Udine avanti 38-34. Si riparte, nel mucchio un arbitro pesca Walters con terzo fallo, ma la difesa c’è. Antonutti con gli occhi della tigre tiene Da Ros. Difende forte l’Apu, Italiano lotta, la panchina incita, il pubblico canta. Cantù randella, a piacimento. Nel mucchio stavolta gli arbitri vedono il quarto fallo di Pellegrino.

Grida: “Io non l’ho toccato”. Ciccio, è così, ma l’Apu con un 2+1 di Ebeling spinge sull’acceleratore a +12: 45-34 a 6’ dalla fine del quarto. E’ però maledettamente lunghissima, Cantù si rifugia nella zona 3-2.

L’Apu sbaglia troppi tiri aperti, ma continua maledettamente a difendere. Ebeling, meraviglioso (ragazzi è alto, ha braccia lunghe, con un po’ di convinzione in più) ed Esposito giocano da veterani. All’ultimo intervallo Udine è a 10’ dal sogno con 13 punti di vantaggio, 55-42, un gran bel tesoretto.

I due pivot hanno quattro falli, ma Lacey ha riposato a lungo in un terzo quarto super. La zona di Sodini non regge, Lacey a Antonutti da tre danno un’altra spallata alla partita. Più 19 punti a 8’ dalla fine, in finale di Coppa Italia. Contro Cantù. Troppo, anche se hai vinto tutto e vuoi tornare a vincere.

Sodini, quello tronfio che a inizio campionato aveva detto che non avrebbe mai perso, si rifugia nella zona-press. Un disastro. Mussini lo fa a fette, Lacey (25 punti) anche. Udine c’è e si va a prendere la coppa. Bravi davvero.