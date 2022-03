UDINE. Già così è una giornata con dei lati positivi per l’Udinese, una giornata che potrebbe diventare esemplare stasera, a seconda del risultato contro la Roma, nella seconda gara di fila allo stadio Friuli dopo quella con la Samp, vinta esibendo trame e coraggio, aspetti del gioco incoraggianti per una squadra che deve mettere fieno in cascina nella lotta per la salvezza, al di là di quei recuperi –contro Salernitana e Fiorentina – che rappresentano solo due bonus che potrebbero svanire come bolle di sapone se il prossimo mese la squadra di Cioffi non avrà innescato le “ruote ruote” motrici per evitare di finire nelle sabbie mobili, considerando che potrebbero andare in scena sette incontri in meno di trenta giorni, con un bel po’ di avversarie coinvolte nella lotta salvezza nel menù.



A questo proposito ieri negli anticipi non può non aver accolto con un pizzico di soddisfazione il punticino della Salernitana contro il Sassuolo e tutto sommato anche la vittoria interna dello Spezia sul Cagliari che, in termini strettamente numerici, era a una quota di classifica più bassa e che così resta a portata di aggancio del Venezia, attualmente terzultimo (con una partita in meno) che solo domani se la vedrà con la Lazio.

D’accordo, le distanze là sotto sono ridotte, solo le ultime due sembrano non riuscire a fare dei veri passi in avanti, e sicuramente la Samp, ieri sconfitta dalla Juventus, se la sta passando peggio dell’Udinese che ha 29 punti, a +7 della zona retrocessione, lasciando perdere i recuperi che portano a includere ora anche l’Empoli, superato dal Milan nell’ultimo anticipo di ieri, tra coloro che non stanno passando un grande momento.

Ecco perché mettersi tre punti in tasca stasera non sarebbe male per i bianconeri.



Non sarà semplice. La Roma è in forma, nonostante le fatiche della “coppetta”, la neonata Conference League che ha costretto i giallorossi a un impegno con il Vitesse che li ha trattenuti in Olanda fino a ieri, quando sono atterrati direttamente in Friuli. La squadra di Mourinho si è compattata, ha risposto sul campo a qualche “erroruccio” arbitrale e ora è davvero pronta a lanciare la volata per l’Europa, visto che il quarto posto non è lontano.



A Udine sarà senza Kumbulla e Mkhitaryan, squalificati, deve amministrare le forze in vista del ritorno di coppa e del sentitissimo derby con la Lazio ma ha davvero una profondità invidiabile in tema di cambi e possibili sostituti dei titolari.

La squadra di Cioffi, dovrà fare a meno del brasiliano Walace in cabina di regia, il giocatore attorno al quale ruota l’intero centrocampo bianconero per la presenza fisica che riesce a mettere nelle due fasi. Certo, non ha il gol facile (tutt’altro), a volte gigioneggia troppo con il pallone tra i piedi, ma è diventato prezioso ormai.

Potrebbe essere sostituito da Jajalo o da Arslan, spostato al centro con l’inserimento in mediana di Makengo accanto all’irrinunciabile Pereyra. Vedremo. Così come si vedrà se Deulofeu continuerà a segnare e trascinerà con se Beto, a digiuno da 520 minuti.