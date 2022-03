Udinese, che beffa: la Roma pareggia nei minuti di recupero grazie a un rigore fantasma

UDINE. Mettiamola giù così: dovesse giocarsi una pizza con gli amici a calcetto, Pozzo non chiamerebbe mai Marco Di Bello di Brindisi ad arbitrare. Questo al di là del rigore (fantasma) che nei minuti di recupero ha permesso alla Roma di pareggiare una partita che l’Udinese ha dominato nella costruzione delle (tante) occasioni da gol capitate, oltre la (bellissima) rete di Molina che ha sbloccato il risultato.

C’era? Non c’era (il rigore)? Il Var Mazzoleni dalla sala di Lissone ha aiutato l’arbitro? O è stato il guardalinee Filippo Meli a spingere verso questa decisione? Di Bello ha indicato a Rodrigo Becao, che chiedeva spiegazioni, proprio l’assistente di linea sotto l’arco dei Rizzi, di sicuro l’arbitro brindisino non è un portafortuna per l’Udinese.

Si sa, nel calcio anche la cabala conta: ecco, Di Bello è il gatto nero dell’Udinese. Due vittorie in undici precedenti, nove sconfitte di fila, tre su tre con la Roma. Queste sono le certezze, i numeri.

E se volete aggiungere che è un arbitro internazionale bisogna rispondere di sì: è vero, ma finora è stato scelto dai vertici dell’Uefa per dirigere tra le altre Breidablik, Mura e Royal Antwerp che di “reale” ha solo il nome. Auguri per la sua futura carriera nelle coppe.

Chi invece ha smesso di arbitrare da tempo è il consulente di Dazn, il moviolista Luca Marelli. Alla fine della partita, dopo le otto, in redazione sono arrivate delle telefonate di protesta, non tanto per il black-out delle immagini alla fine del primo tempo – come ha confermato alla fine, scusandosi, la collega Federica Zille –, ma per il giudizio di approvazione senza il minimo dubbio di Marelli sull’episodio del rigore (un giudizio contestato anche dal dt Pierpaolo Marino) che etichettava il tocco di Zeegelaar come «volontario».

Cena pagata da Di Bello, Marelli. Probabilmente ne avanza una anche dal dt del Milan Paolo Maldini, visto che anche nel caso del discusso gol di Udogie a San Siro si era speso – senza mostrare uno straccio di immagine che non fosse una “scia chimica” – per un annullamento che non c’è stato. Giudizio: rimandato. Aveva cominciato bene la sua consulenza, poi si è fatto abbagliare dai luccichio dei balocchi delle “grandi”.

Chi era partito male, invece, è stato Mourinho. All’inizio, diciamoci la verità, aveva capito poco dell’Udinese che addensava talento e giocate sulla destra grazie a Molina, Pereyra e Deulofeu.

Tanto che sull’1-0 anche la traversa colpita dal mancino Makengo è arrivata da un’azione cominciata in quella zona del campo. Sinistro del francese sulla traversa, sulla “zucca” di Rui Patricio e sul palo prima finire la propria traiettoria da flipper fuori. Che iella.

Makengo era stato scelto da Cioffi all’inizio per completare un centrocampo senza lo squalificato Walace, rimpiazzato al centro da Jajalo, e con Arslan in panchina, complice un lieve attacco febbrile. Cosiderando che Success ha dato di nuovo forfait e che Nuytinck era appena recuperato, restavano poche alternative in corsa al tecnico bianconero, laddove il buon Mou nella ripresa ha scaricato una raffica di giocatori offensivi sul campo, da El Shaarawy ad Afena-Gyan, da Shomurodov a Carles Perez per far diventare il 3-4-1-2 via via sempre più d’attacco, fino a una sorta di 4-2-4 nel finale per cercare di salvare il salvabile.

Difficile sapere se, senza la “giocata” di Di Bello, avrebbe centrato l’obiettivo di riserva, pochi minuti prima del rigorino ha rischiato di capitolare su un diagonale parato da Rui Patricio (santo giallorosso) a Samardzic, uno dei cambi di Cioffi con Pussetto e Zeegelaar, entrato al posto dell’infortunato Nehuen Perez per diventare uno strumento del destino. —

