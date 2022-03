Vicario tutto cuore: il portiere friulano dell’Empoli accoglie nella sua casa a Udine una mamma e un bambino scappati dall’Ucraina

UDINE. Guglielmo Vicario fa parlare di sé – in maniera positiva – anche fuori dal campo. Il portiere udinese, impegnato in serie A con l’Empoli, ha aperto le porte della sua casa in Planis, a Udine, per ospitare due profughi di guerra ucraini.

Sono una madre di 34 anni e il figlio di 11 anni, arrivati pochi giorni fa in Friuli, provenienti da Dnipro. Ad accoglierli lo stesso Guglielmo, salito in città dalla Toscana, e i suoi genitori, papà Michele e mamma Monica.

L’incontro è stato reso possibile grazie anche all’aiuto di una parente di famiglia, che parla il russo e ha potuto così comunicare con gli ospiti, che non parlano né italiano né inglese. Michele, già medico condotto, molto conosciuto a Udine, si sta già adoperando per far conoscere ai propri ospiti persone di nazionalità ucraina che vivono da anni in città, in modo tale che questi si possano sentire un po’ a casa.

Il bambino non credeva ai propri occhi quando ha saputo di essere stato accolto da un portiere che gioca in serie A. Vicario gli ha regalato una propria maglia dell’Empoli, strappandogli un sorriso in un momento così difficile per lui.

Il ragazzino, in questi giorni, sta seguendo le lezioni della propria scuola in Dad e, a breve, comincerà a giocare a calcio con una squadra della zona. In questo senso si sono già attivati sia lo stesso Guglielmo sia suo padre Michele.

Il piccolo, assieme alla mamma si sta tenendo in contatto con il papà, rimasto in Ucraina, a difendersi dall’invasione russa.

Vicario tornerà presto a casa a Udine per salutarli e chissà, anche per giocare un po’ a calcio con il suo nuovo amico. Il gesto di solidarietà del portiere e della sua famiglia ha avuto una vasta eco a livello nazionale. Molti media hanno condiviso la storia, anche perché è la prima legata a un giocatore che milita in serie A.

Classe 1996, ex Primavera dell’Udinese, il numero uno ha esordito in prima squadra nel 2014 a Fontanafredda in serie D.

Dalla provincia di Pordenone è partita la sua scalata: ha poi militato col Venezia in Interregionale, in Lega Pro e in serie B, quindi è passato al Perugia sempre tra i cadetti. La scorsa stagione è passato al Cagliari in A e dall’iniziato dell’attuale annata agonistica è in prestito all’Empoli.