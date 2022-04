L’Udinese a Venezia si porta la scorta di duemila tifosi per crescere ancora

Ai bianconeri non mancherà la spinta delle tribune per raccogliere altri punti e chiudere il discorso salvezza

UDINE. È la trasferta più corta dell’anno e capita in un momento particolare. Da una parte c’è la sfavillante prestazione dell’Udinese contro il Cagliari, finito schiacciato sotto il peso di cinque gol, dall’altra un’avversaria, il Venezia, che vivrà questa domenica all’insegna dello stesso numero, visto che sono cinque le sconfitte di fila.

Insomma, è una squadra in crisi di risultati, lo dice la classifica, condizionata dal recupero con la Salernitana da conteggiare e per questo ancora più complicata, anche se l’avversaria a tiro, il Cagliari, ieri ha perso.





In poche parole, il Venezia oggi deve cercare di mettere insieme tre punti, cosa che non gli succede dallo scorso 12 febbraio, quando vinse con il Torino. Da allora solo un altro pareggio e neppure troppo confortante, considerando che è stato ottenuto con il Genoa, avversaria diretta che poi è riuscita a mettere, punticino dopo punticino, il naso sul gradino dei lagunari che adesso sono appaiati in classifica al Grifone seppur, come già sottolineato con una gara in meno.

L’Udinese ne ha addirittura due da recuperare, lo farà entro la fine di questo mese e, per confessione dello stesso Cioffi, per allora vorrebbe voltarsi e trovare un bel po’ di punti tra sè e le squadre in lotta per non retrocedere.

Ecco che, sotto questo aspetto, una vittoria oggi metterebbe praticamente la parola fine alle sofferenze bianconere, spalancando le porte a orizzonti piacevoli, come quello dei 40 punti o – addirittura, se il finale sarà davvero convincente – dei 50, una quota che da anni non fa parte più delle prospettive bianconere.

Ecco, per riuscire a combinare tutti questi aspetti l’Udinese oggi arriverà a Venezia con la “scorta”, visto che sbarcherà accompagnata da duemila tifosi, convinti dai pochi chilometri da fare per raggiungere il vecchio Penzo e dal crescendo bianconero, considerando che Cioffi ha raccolto 9 punti dallo scorso 20 febbraio: tre pareggi (con Lazio, Milan e Roma) e due vittorie (contro Samp e Cagliari) in sei partite: l’unica sconfitta in questo mese e mezzo abbondante è arrivata allo stadio Maradona contro il Napoli.

Le difficoltà non mancano, però. La prima è legata alla squalifica rimediata dopo il “giallo” con il Cagliari da Pereyra. Il “Tucu” è stato uno dei protagonisti della crescita dell’Udinese.

Sostituirlo, in termini di leadership e qualità, non sarà facile: ci proverà – secondo le ipotesi più accreditate – il turco Tolgay Arslan, messo in seconda fila dal ritorno dell’argentino combinato alla titolarità di Makengo che ha l’occasione oggi di far vedere che anche nelle sue giocate c’è un po’ di sapienza calcistica, non soltanto corsa e forza fisica.

Ci sarà invece Gerard Deulofeu, sostituito con profitto da Success la scorsa domenica: farà coppia con Beto con l’intento di riallacciare il feeling con il gol interrotto da un affaticamento a un coscia durante la sosta e dopo il gol realizzato a Napoli.

E sarà a disposizione anche Nehuen Perez, recuperato dall’infortunio alla caviglia destra contro la Roma. Potrebbe giocare al fianco sinistro di Pablo Marì che ha scontato la squalifica. Ipotesi che riporterebbero Nuytinck e Zeegelaar in panchina. Ipotesi da confermare oggi.