Alice Mizzau oro nel 200 stile: «Sono rinata grazie alla mia amica Federica Pellegrini»

CODROIPO. Alice Mizzau è rinata ed è pronta per riprendersi la maglia azzurra. L’ultima volta che ha gareggiato in nazionale è stato nel 2017, ai mondiali di Budapest. Dopo anni di difficoltà e di sofferenza, domenica la nuotatrice di Beano di Codroipo ha vinto il titolo italiano nei 200 sl agli assoluti primaverili, riconquistando un posto tra i big del nuoto (e quasi certamente anche in nazionale).