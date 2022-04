C’è una promessa di primavera nell’aria e anche nello spogliatoio bianconero c’è voglia di veder sbocciare un fiore. Battere l’Empoli, sabato al Friuli, per completare il filotto di tre successi consecutivi che ancora manca in stagione all’Udinese, darebbe infatti valenza quasi matematica alla salvezza e sarebbe il primo bouquet a società e tifosi, un primo passo verso quei 50 punti che rappresenterebbero proprio un bel mazzo di promesse per il futuro, proprio come sostiene Andrea Coda. Il doppio ex di Udinese e Empoli, oggi imprenditore nella ristorazione nella sua Massa, intravede infatti le potenzialità per aprire un nuovo ciclo, dopo avere vissuto da protagonista gli ultimi approdi europei con la maglia bianconera.



Coda, martedì Cioffi ha chiesto alla squadra di puntare quota 50. Fattibile?



«Sì, perché conoscendo l’ambiente so che adesso l’Udinese vorrà dare una bella accelerata per chiudere il discorso salvezza in modo da poter volare ancora più leggera verso un gran finale, ma ci sono delle avvertenze».«Devono fare il loro percorso stando bene attenti a non buttare via nulla di quanto hanno conquistato. Il primo obiettivo dei 40 punti è ormai praticamente raggiunto, ma non bisogna fare passi falsi, e già sabato sarà dura contro l’Empoli».«Vedo una squadra che ha modo e maniera di crescere e quindi può essere indirizzata nella tipica squadra da modello Udinese. La storia ricorda che quando la società ha trovato cinque-sei giovani interessanti, assieme a uno zoccolo duro di italiani, così come c’era ai mie tempi, è arrivata tra le prime sette. Poi ci sono stati invece gli anni in cui si è dovuto ricostruire tutto, e questo non mi sembra uno di quelli perché a vederlo da fuori il gruppo è molto cresciuto negli ultimi mesi».«Dipende da molti fattori, e se ripenso a quando arrivammo quinti nel 2013, cominciammo male ma dopo il 2-1 sul Milan Guidolin trovò la mossa decisiva portandoci sempre fuori a cena il mercoledì sera. Diceva che non giocavamo la coppa e quindi potevamo stare insieme in modo diverso, così diventammo un grande gruppo».«Ci giocai contro quando era a Piacenza, non lo conosco di persona, ma avendo avuto Gotti al Parma credo che abbia imparato molto da Luca, così come s’impara da tutti e così come son certo che adesso anche Giampiero Pinzi da vice stia acquisendo molto da lui come prima da Gotti. E su Pinzi lasciatemi dire che diventerà un grande allenatore, perché anche quando giocava aveva una lettura straordinaria della partita e degli avversari».«Potrebbe fermarsi anche lui a Udine come fece Totò, perché lo vedo come un punto di riferimento per la squadra. Logico che potrebbe giocare ovunque, ma a Roma o al Barcellona sarebbe uno dei tanti, a Udine la stella, e mi sembra che sia responsabilizzato dalla 10. Lui e Beto sono una coppia dal potenziale enorme».«L’ho visto dal vivo in Milan-Udinese e sono rimasto impressionato per la tranquillità con cui guidava la difesa in maniera impeccabile».«Che è di Massa come me, è un sanguigno e non molla di una virgola e la sua mano si vede nella costruzione del gioco. Conosco bene tutto il loro staff e stanno facendo un grande lavoro perché hanno dato un’identità di gioco precisa».«Ci sono quei periodi in cui giochi anche meglio di quando vincevi, ma non ottieni risultati. Il percorso salvezza è stato comunque fatto e stanno vincendo il loro campionato perché a Empoli una salvezza vale uno scudetto».© RIPRODUZIONE RISERVATA