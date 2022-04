LIGNANO SABBIADORO. È arrivata anche la condanna della matematica: il Pordenone è retrocesso in serie C. Con sole tre partite ancora da giocare i neroverdi, staccati di 11 punti dal Cosenza quartultimo, non possono nemmeno sperare in un miracolo. La squadra di Tedino, travolta 1-4 allo stadio “Teghil” di Lignano dal Benevento in piena corsa per la promozione, è così la prima formazione a salutare ufficialmente la Cadetteria.

L’orgoglio