UDINE. Da rapaci, capaci di artigliare 11 gol in tre partite, a timidi e spauriti volatili dell’aia. «Siamo stati pollacchiotti», racconta Gabriele Cioffi analizzando in tre parole l’esito della sfida con la Salernitana. La prende con il sorriso, il tecnico bianconero, anche se la confessione viene recapitata a stretto giro di posta: «Normale che sia dispiaciuto, quando in bocca hai il dolce lasciato da tre vittorie di fila ti dispiace perdere, anche perché il pari sarebbe stato tutt’altro che immeritato».



Meglio prenderla con filosofia, allora. «Vince chi fa gol», commenta subito sfruttando i microfoni di Dazn. «Onore alla Salernitana che ha avuto l’occasione giusta e l’ha sfruttata. Noi invece dobbiamo ripartire da quanto di buono si è visto anche stavolta, cercando di correggere quello che invece non è andato bene».

Insomma, meglio guardare avanti, cercando di riprendersi quello che è stato lasciato per strada ieri già alla prossima occasione. Questione di mentalità, una chiave che Cioffi ha utilizzato spesso per raccontare la sua Udinese: «Sono consapevole che nulla accade per caso ed evidentemente dobbiamo fare uno step mentale in più per crescere ancora».







Senza Pereyra, Beto e lo squalificato Molina, il tecnico fiorentino ha azzardato anche un sorprendente turnover a centrocampo per preservare le forze e amministrare anche le diffide, in particolare quella di Walace in cabina di regia: «Mi aspettavo quello che hanno messo sul campo. Jajalo è uscito nella ripresa soltanto per colpa dell’ammonizione che aveva rimediato nel primo tempo: non potevamo permetterci di finire in dieci. Arslan, invece, è uscito per ragioni tattiche. Abbiamo provato a fare poker in fatto di vittorie consecutive e non ci siamo riusciti.

Loro hanno fatto “all in” e hanno vinto la mano». Resta il dubbio di una squadra che nel primo tempo, con la mediana “nuova di zecca” ha convinto poco. «No, a me la squadra è piaciuta anche all’inizio, poi logicamente si poteva pretendere di più, ma non è facile sempre andare al 120 per cento».



Sprecato il primo bonus, adesso l’Udinese andrà a Bologna, per poi giocare il secondo recupero per riallinearsi alle altre a Firenze, il prossimo mercoledì. Due tappe non proprio “morbide”, anche se i rossoblù avranno tre titolari squalificati e i viola sono reduci dalle fatiche e dalla delusione dell’eliminazione di ieri in Coppa Italia.

«Complicato è tutto, anche se avessimo vinto con la Salernitana», ha spiegato Cioffi. «Adesso per una giornata i ragazzi si riposeranno perché è giusto così, ma poi metteremo subito la testa al Bologna, ma senza pensarci su troppo perché questa è una squadra forte se non pensa». Quasi un dichiarazione d’amore per il suo gruppo anche nel giorno della delusione, guardando al futuro.

Del suo, del possibile rinnovo con l’Udinese zero aperture: «Ogni allenatore deve guardare alla domenica che ti dice se sei bravo o meno». L’impressione è che si andrà avanti così fino al 22 maggio.