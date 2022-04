Botta e risposta fra Bologna e Udinese, al Dall’Ara finisce 2-2

BOLOGNA. Torna a produrre punti l’Udinese, finisce subito sotto a Bologna, ma poi ha la forza di ribaltare il risultato, riscoprendosi frizzante, ma non sempre concreta, tanto che per almeno un paio di volte avrebbe la possibilità di mettere un altro gol tra sè e il Bologna che, invece, cambia modulo, diventa più offensivo e riacchiappa il pareggio.

Insomma, è sempre più difficile raggiungere “quota 50”. Con Fiorentina, Inter, Sassuolo, Spezia e Salernitana ancora da affrontare è complicato produrre 10 punti, ma almeno Gino Pozzo sta vedendo pregi e difetti della squadra, come aveva chiesto in ottica futura.

Per esempio, quanto vale il centrocampo senza Pereyra, ma con tutti gli altri titolari al loro posto? Il “Tucu”, vittima dell’affaticamento muscolare contro l’Empoli, non era neppure in panchina, mentre Walace e Makengo recuperano il loro posto.

Ma la partenza è choc: proprio Walace scivola nel momento meno opportuno durante una copertura difensiva in area e le “scalate” dell’Udinese così ne risentono in quella che è la prima vera offensiva del Bologna, capitalizzata da Hickey.

Palo e gol di chi non doveva essere neppure nell’undici titolare: soltanto il forfait di Dijks al termine del riscaldamento gli ha fatto spazio, aggiungendo un altro problema ai tanti che il tecnico Miroslav Tanjga (il vice di Mihajlovic costretto ancora alle cure per sconfiggere la leucemia) ha dovuto affrontare nell’avvicinamento al match. Le squalifiche di Arnautovic, Medel e Soumauro, le assenze dell’ultimo momento di Skorupsski e Schouten.

All’Udinese serve un po’ di tempo per cambiare faccia, ma la svolta è inesorabile, tanto che dopo una ventina di minuti il risultato è di nuovo in equilibrio.

Isaac Success torna titolare per rimpiazzare Beto e lo fa alla sua maniera, facendo da sponda in area a Udogie proiettato in inserimento offensivo: tocco con l’esterno sinistro e rete. La terza dell’azzurrino in questa stagione.

L’inerzia è tutta per la squadra di Cioffi, a questo punto, tanto che appena rientrata in campo dopo l’intervallo raccogliere i frutti delle sue scorribande: Success avvia l’azione in verticale con un colpo di testa, Deulofeu fugge verso l’area e chiude il triangolo per il nigeriano che firma il 2-1.

C’è solo l’Udinese in campo in questo frangente e qui vengono a galla i difetti di giornata, l’incapacità di inquadrare il bersaglio nonostante le occasioni propizie. Alla fine saranno 17 i tiri totali dei bianconeri (contro i 10 dei rossoblù), ma solo 5 di questi nello specchio. E Deulofeu è l’emblema di tutti questi sprechi.

È in questo frangente che il Bologna decide di cambiare registro: fuori un difensore centrale (Binks), dentro un esterno d’attacco, Sansone, che poco prima dell’ora di gioco pareggia il conto, su gentile concessione della difesa bianconera: Orsolini si beve Nehuen Perez (che, ammonito, salterà il recupero con la Fiorentina), Silvestri lascia scorrere il pallone che rasoterra taglia l’area fino ad arrivare sul piede dell’attaccante sul secondo palo.

Il Dall’Ara ci crede, Cioffi pure, se è vero che propone Samardzic per Arslan, ma il pareggio resta una costante per l’ultima mezz’ora e dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Santoro che non perde la tramontana nonostante il clima ostile – esageratamente ostile – che si respira allo stadio.

Con Sansone impegnato a litigare con Becao nel tentativo inutile di farlo ammonire (e perdere la prossima sfida, visto che è tra i diffidati), il più pericoloso dei rossoblù resta Orsolini che manca il colpo del terzo gol, mentre dall’altra parte è sempre Success a farsi vedere: conclusione di prima intenzione che Bardi toglie dall’angolo alto alla sua destra. Paratona.

Paratona per prendersi un punto: l’Udinese sale a quota 40 a +1 sul Bologna, ma in virtù dell’impresa della Salernitana sulla Fiorentina non è ancora aritmeticamente salva. Ma si tratta di un caso limite, direbbero i matematici: realisticamente c’è chi sta decisamente peggio. —

