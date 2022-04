Udinese, dopo anni una salvezza senza patemi e finalmente quota 40 passò inosservata

Siccome bisogna sempre guardare avanti, possibilmente in alto, per migliorare, nella vita come nello sport, ecco che il pareggio di Bologna secondo noi per l’Udinese è da prendere con una moderata soddisfazione perché, a conti fatti, lascia un qualche retrogusto amaro.

E la cosa è in sé positiva perché la squadra al Dall’Ara ha ancora una volta dimostrato tutte le sue buone potenzialità. Primo rammarico: la partenza. Prendere gol alla prima occasione subìta non è mai bella cosa, quindi qui va mosso alla squadra di Cioffi un primo appunto.

Leggi anche Botta e risposta fra Bologna e Udinese, al Dall’Ara finisce 2-2

Che però diventa un complimento per la reazione che è stata in grado di mettere in campo e che ha portato, tra l’altro, a confezionate due gol pure di pregevole fattura.

Se aggiungiamo che il tutto è avvenuto da parte di una squadra giovane, di fatto già salva da un paio di settimane e pure priva del suo equilibratore per eccellenza che di nome fa Pereyra, ecco che questa è una gran bella notizia.

Poi? Ecco l’atro rimpianto che non diventa rimpiantone solo per la classifica buona. Dopo il golazo sull’asse Deulofeu-Success, infatti, l’Udinese ha avuto almeno quattro occasioni da gol nitide, tutte con ripartenze fulminee, per indirizzare ancor meglio la contesa e forse chiuderla. E non le ha sfruttate.

È questo un altro l’appunto che ci sentiamo di muovere alla squadra di Cioffi. Perché poi è bastata una discesa sulla fascia di Orsolini condita da un’uscita non certo tempestiva di Silvestri, peraltro mai impegnato dai rossoblù per tutto il match, a conferma della solidità difensiva portata dal totem Pablo Marì, per lasciare all’ombra del colle di San Luca due punti.

Ma il finale è comunque da applausi. Perché l’Udinese quest’anno ai suoi tifosi, abituati a girare col defibrillatore accanto negli ultimi sette campionati a primavera inoltrata, ha fatto un gran regalo: far si che il raggiungimento della fatidica quota salvezza di quaranta punti (non è matematica solo a causa d’un sussulto forse tardivo, per non dire altro, della Salernitana) a cinque partite dalla fine passi in secondo piano. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA