Al “Franchi” storica vittoria dell’Udinese, quattro gol e la Fiorentina è travolta

FIRENZE. Storico, epocale. E godereccio. L’Udinese perdeva in casa della Fiorentina dal 2007, quando le firme erano state quelle di due califfi del gol come Quagliarella e Di Natale: l’ha fatto rifilando quattro reti (a zero) alla squadra di Vincenzo Italiano, complicando non poco la sua rincorsa all’Europa, così come i viola negli anni avevano sempre rotto le uova nel paniere dei bianconeri, anche quando in Friuli si pensava alla Champions o a mettere in bacheca un trofeo come la Coppa Italia con Francesco Guidolin in panchina che si fermò nel 2014 in semifinale proprio allo stadio Artemio Franchi, una delle confessate delusioni in bianconero.

Leggi anche Udinese, vittoria storica a Firenze: è Marì la chiave di volta. Appello a “sir” Gino: trattenga Don Pablo

Storico. Perché anche la Fiorentina non subiva una simile scoppola da dal 17 marzo di dieci anni fa (0-5 per mano della Juventus): per farlo l’Udinese ha giocato alla sua maniera, con quel 3-5-2 che Gabriele Cioffi ha alzato nel baricentro, permettendo alla squadra di recuperare dei palloni già nella metà campo avversaria, così come ha fatto ieri soprattutto nella prima mezz’ora, ma non solo.

Solo così si possono leggere i numeri di una partita che sotto quella luce pare dominata dai viola: 73 per cento di possesso palla, 4 parate decisive di Silvestri (secondo i dati della Lega serie A), 437 passaggi riusciti per la Fiorentina contro i 132 dei bianconeri, 14 corner battuti a fronte dei 2 dell’Udinese.

Eppure Cioffi è uscito dal Franchi, là dove da ragazzino faceva il tifoso, con una vittoria larghissima in tasca, perché oltre ai 4 gol di scarto bisogna mettere sul piatto della bilancia la traversa di Udogie, il colpo di testa di Becao uscito di un soffio, i contropiede del possibile 3-0 falliti da Molina e Deulofeu nella ripresa.

Anche per questo nella contabilità dei tiri verso la porta non c’è differenza, se non quella evidenziata dal “termometro” del cinismo: 17 conclusioni per l’Udinese contro 18, 8 nello specchio delle porta difesa da Terracciano contro 7.

Tutti numeri che i bianconeri hanno cominciato a creare fin dalle prime battute, dopo uno squillo di Piatek. Già, Piatek. Le scelte di Italiano sono state sorprendenti. Forse anche per gli stessi protagonisti.

Per esempio: il centrocampo ha visto il recupero sia di Torreira, sia di Bonaventura, alle prese con i problemi fisici, ma dentro fin dal primo minuto anche Odriozola, dopo un mese e mezzo tra forfait e panchine a causa di un guaio al ginocchio. E poi lo stesso Piatek preferito all’inizio a Cabral, Sottil per Ikonè e Martinez Quarta per Igor nel nome del turnover.

In questo scenario l’Udinese non ha perso tempo, nonostante i piccoli problemi di formazione che Cioffi ha dovuto affrontare nella scelta dell’undici per il Franchi, privo dello squalificato Nehuen Perez (dentro Nuytinck e non Zeegelaar), di Pereyra (ancora una volta neppure in panchina, al suo posto Arslan) e di Beto, ormai fuori dalla trasferta di Venezia e sostituito per la seconda volta di fila da Success.

Tutte scelte metabolizzate immediatamente, sulle quali evidentemente il tecnico ha lavorato nei due giorni dell’avvicinamento dopo la trasferta di Bologna. Tanto che, con serenità, l’Udinese ha prima sfruttato uno sganciamento del “professore”, al secolo Pablò Marì, centrale e leader difensivo, e poi dopo la mezz’ora, il tap-in di Deulofeu sulla proiezione offensiva di Udogie, innescata da una punizione battuta in velocità e con furbizia da Arslan. Due a zero.

Prima di un bel po’ di difesa, anche a inizio ripresa, quando Italiano si è rimangiato parte delle scelte iniziali senza però ricavare molto. Anzi. Come detto l’Udinese ha mancato più volte il terzo gol prima dell’uno-due da 4-0 nei minuti di recupero con Walace e Udogie. Storico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA