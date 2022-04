Udinese, vittoria storica a Firenze: è Marì la chiave di volta. Appello a “sir” Gino: trattenga Don Pablo

Basterebbe citare che all’epoca segnarono due totem come Quagliarella e Di Natale. Quindici anni fa, un’altra epoca. Era da tre lustri che l’Udinese non espugnava il “Franchi” di Firenze.

Da qual giorno d’autunno, era l’Udinese di Marino, solo bastonate. Schiaffi, delusioni, compresa quella dell’inverno 2004, quando la Viola negò all’ultima Udinese di Guidolin una storica finale di Coppa Italia.

Mercoledì la musica è cambiata. Che i bianconeri fossero in un bel momento lo avevano certificato i risultati degli ultimi due mesi (scivolone con la Salernitana a parte), ma i tre punti conquistati in un modo così roboante a Firenze onestamente non se li aspettava nessuno.

Invece è accaduto perché gli uomini di Cioffi ora sono in gran fiducia, sono letali quando ripartono, hanno fisicità, che nel calcio moderno fa rima con pericolosità, e sono anche diventati solidi in difesa.

Se poi una vittoria così netta è arrivata senza il centravanti titolare. Beto, e un equilibratore come Pereyra, ecco che finalmente, e sottolineiamo finalmente – non perché sia scritto nelle tavole della legge che l’Udinese debba essere così competitiva, ma perché ci aveva abituato bene nello scorso decennio – la sensazione è di avere per le mani una squadra competitiva e, soprattutto, grazie ai tanti giovani in campo, con ampi margini di miglioramento, per esempio sulla concretezza davanti alla porta qualcosa da fare c’è.

È la solidità, crediamo, il vero punto forte di questa squadra, solidità non a caso arrivata con l’arrivo di Pablo Marì. “Don Pablo” orchestra, difende, salva, grida, aggiusta, tranquillizza, alza la linea, segna.

È dell’Arsenal, prende una barcata di soldi di ingaggio, ma, per carità, “sir” Gino Pozzo s’inventi qualcosa per farlo restare, trovi un modo. La fantasia non gli manca certo. La piazza gliene sarebbe grata.

E il mister? Cioffi, con lo scalpo a casa sua, ha messo sul tavolo della riconferma molte fiches. Occhio però, domenica arriva l’Inter. L’Italia calcistica guarderà a Udine. Giocatevela. —

