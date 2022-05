L’Udinese fa soffrire l’Inter, ma i tre punti prendono la via di Milano

La corsa scudetto passa per il Friuli e non si ferma: l'Inter finisce da provinciale, perdendo tempo a un metro dalla bandierina, ma si prende tutti i tre punti in palio per restare a -2 dalla capolista Milan, sfruttando la falsa partenza dei friulani

UDINE. La corsa scudetto passa per il Friuli e non si ferma: l'Inter finisce da provinciale, perdendo tempo a un metro dalla bandierina, ma si prende tutti i tre punti in palio per restare a -2 dalla capolista Milan, sfruttando la falsa partenza dell'Udinese che regala il primo tempo agli avversari e solo nella ripresa fa vedere alcuni sprazzi di quel gioco che ha spesso messo in crisi le prime della classe.

C'era il "Tucu" Pereyra nell'undici iniziale bianconero, c'era il gol di Leao che rimbalzava da San Siro nell'avvicinamento di una partita da tutto esaurito (o quasi) allo stadio Friuli, con l'Inter obbligata a vincere per restare nella scia scudetto del Milan, mentre dall'altra parte l'Udinese aveva zero pressioni dopo il sorprendente colpo da 4-0 a Firenze e quella (platonica) speranza di arrivare a "quota 50" ancora viva e tutt'altro che irrealizzabile: sette punti da fare con Sassuolo, Spezia e Salernitana sul rettilineo finale del campionato è un obiettivo, ma di sicuro non così pressante come il bis tricolore inseguito dai nerazzurri.

Eppure il nervosismo, la precipitazione, l'imprecisione sono tutte dell'Udinese nella parte iniziale della partita, con Molina insolitamente arruffone sulla fascia destra, là dove nelle ultime gare l'Udinese ha fatto spesso la differenza, ma anche Success, presentatosi con una capigliatura ossigenata tra il biondo e il rosso, è davvero un disastro quando viene chiamato dai compagni a fare da sponda, giocando ancora una volta da vice Beto, visto che il portoghese deve di nuovo marcare visita.

Manca anche lo squalificato Makengo, ma lì, in mediana, mister Cioffi sceglie proprio il rientrante "Tucu" per tappare la falla, così come in difesa rientra Perez dopo il turno di stop decretato dal giudice sportivo per la gara con la Fiorentina.

L'Inter, invece, si presenta senza Calhanoglu in mezzo, ma con Handanovic al posto del portiere palleggiatore Radu, finito a processo per il gol vincente del Bologna lo scorso mercoledì. E la presenza del numero 1 sloveno, un ex di vecchia data al Friuli, si nota subito quando disinnesca una conclusione di Walace dal limite.

Sull'altro fronte la squadra di Inzaghino comincia a premere guadagnando terreno e corner dopo una decina di minuti di studio. Sul secondo il rapida successione ecco la frittata bianconera: Arslan lascia che Perisic si alzi per sfruttare l'angolo di Dimarco e segnare. Falsa partenza per l'Udinese, gioia incontenibile per il popolo interista capace di riempire anche la Curva Sud, oltre al Settore ospiti. Meglio riavviare la macchina per Cioffi.

Il problema è che deve subito prendere atto che Success non potrà partecipare alla riscossa, visto che dopo 25 minuti su uno scatto si ferma vittima si un problema muscolare alla coscia sinistra. Entra Pussetto, non entra in partita ancora la difesa bianconera, però: Perez e Marì si addormentano su un taglio di Lautaro Martinez in area e solo un miracolo di Silvestri impedisce al diagonale dell'argentino di insaccarsi, ma sul rimbalzo Dzeko il più lesto, tanto da scavalcare Marì e reclamare il rigore per un tocco che sfugge a Chiffi. Scena surreale.

Ma partita si ferma, pare un time-out per l'afa, invece e un lungo check con il Var Banti che dalla sala di Lissone consiglia il penalty. Lautaro dal dischetto prima tira sul palo alla destra di Silvestri, poi trasforma. Due a zero. Ma la gara resta viva. Anche nervosa. L'Udinese sotto di due gol ha poche armi senza un vero e proprio centravanti di riferimento.

Nell'intervallo, così, Cioffi sceglie che ha visto troppo (poco) da Arslan e spedisce in campo Samardzic. Scelta che dà meno filtro al centrocampo, ma più qualità alla manovra, tanto che la percentuale di possesso palla sale, non la produzione offensiva. Ci vuole un pezzo di bravura per rimettere in corsa l'Udinese e Deulofeu, fino a quel momento ai margini, ci riesce: punizione guadagnata da Pussetto (fallo si Skriniar), il numero 10 scavalca la folta barriera, Handanovic toglie il pallone dall'angolino, ma lo mette sul sinistro di Udogie che centra per Pussetto che da distanza ravvicinata lo spinge in rete. Adesso la partita è davvero riaperta.

Il tifo friulano riprende fiato, quello interista resta incastrato tra gli spigoli della partita. Inzaghi cambia tutto l'attacco per cercare di ritirare fuori il cartello "Fine", l'ex Alexis Sanchez, il Nino Maravilla lanciato dall'Udinese, esegue, ma il gol è in fuorigioco. Gli ultimi dieci minuti più recupero sono così di fuoco: l'Udinese preme, l'Inter perde tempo, agevolata dall'incerto Chiffi (e dal carneade Baroni, incredibile quarto uomo che permette a Inzaghi di rifare una sostituzione già messa in pratica) e dal vantaggio. I tre punti volano alla vecchia Pinetina.