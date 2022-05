Le pagelle dell’Udinese, i promossi e i bocciati

Le pagelle dell’udinese

SILVESTRI 6.5 La parata su Lautaro nell'azione che porta poi al rigore interista vale almeno mezzo punto.

BECAO 6 Forse il migliore nelle chiusure, anche se non va oltre la sufficienza per essere andato in barca con il resto della difesa nel primo tempo.

In difficoltà nel corpo a corpo con Dzeko e contro lo sgusciante Lautaro che si alternavano al centro dell'attacco interista, nel secondo tempo ha cercato di riprendersi alzando il baricnetro della retroguardia.

PEREZ 5.5 ha spirito di iniziativa e personalità, ma non può gettare al vento dei palloni nell'intento di ripartire, in fase difensiva, poi, poco convincente nell'azione che ha portato al raddoppio dell'Inter.

Leggi anche L’Udinese fa soffrire l’Inter, ma i tre punti prendono la via di Milano

MOLINA 5 Ci si aspettava una versione extralusso del nazionale argentino che il ct Scaloni ha fatto diventare un titolare, invece ha pagato dazio a Perisic e alla sua dinamicità, senza dimenticare che in fase d'attacco è stato davvero troppo impreciso.

Dal 73' SOPPY 5.5 Deve imparare a gestire meglio certi possessi delicati, ha forza fisica e corsa, ma non basta.

ARSLAN 5 C'è lui sulla traiettoria del corner di Dimarco che pesca all'altezza del primo palo Perisic per il colpo di testa del vantaggio nerazzurro: colpevole. E nell'intervallo Cioffi lo sostituisce.

Dal 46' SAMARDZIC 6 Sveglio e disposto al sacrificio: è sulla strada giusta, ma deve mettere sul piatto della bilancia più qualità.

WALACE 6 Forse il migliore per continuità in mediana. Ha geometrie e anche stazza per reggere senza fare la fine del vaso di coccio tra i vasi di ferro del centrocampo interista.

PEREYRA 5.5 Al rientro dopo un paio di settimane di stop per un affaticamento muscolare, ha giocato a corrente alternata e alla fine si è spento senza squilli. Il vero "Tucu" è un'altra storia.

Dall'80' JAJALO 6 Entra bene, piace per spirito e voglia, anche se non riesce a fare miracoli.

UDOGIE 6.5 Anche stavolta si è fatto sentire in fase offensiva dopo aver fatto faticare non poco il dirimpettaio Darmian. Suo il traversone che porta al pareggio di Pussetto.

SUCCESS 5.5 Non si capisce perché abbia cominciato con il freno a mano tirato, sbagliando tutto o quasi, anche il più semplice degli appoggi. O meglio, forse c'è il dubbio che non si sia presentato alla partenza in condizioni fisiche perfette, visto il problema muscolare dopo il primo quarto di gara.

Dal 26' PUSSETTO 6.5 Non è un centravanti, è limitato nei movimenti offensivi (palla al piede 9 volte su 10 va a destra), ma ha un grande cuore, così si guadagna la punizione e segna sugli sviluppi il gol della speranza.

DEULOFEU 6 Irritante per gran parte della partita, ha il pregio di estrarre dal cilindro la traiettoria della punizione che porta poi al 2-1. Un gesto da 7. La prestazione è da 5. Media aritmetica.