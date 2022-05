Bestemmia durante la partita, squalifica per il portiere pordenonese Provedel: fermo per una giornata

Non solo una sconfitta contro la Lazio sul filo di lana, con quel gol di Acerbi convalidato nei minuti di recupero nonostante un evidente fuorigioco non rilevato, in modo clamoroso, dal Var. Il pordenonese Ivan Provedel, portiere dello Spezia, dovrà saltare la prossima partita, domenica con l'Atalanta, perché ha pronunciato una bestemmia al 9’ del secondo tempo. Una decisione del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea su segnalazione della Procura federale che ha portato come prova le immagini tv.

"Considerando che il calciatore è stato chiaramente inquadrato mentre proferiva l'espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio", spiega nella "sentenza" il Giudice sportivo che durante questo campionato era già intervenuto per sanzionare i tesserati Figc in azione in serie A ai sensi dell'articolo 37 del Codice di giustizia sportiva. L'ultimo in ordine di tempo era stato l'ormai ex allenatore del Venezia, Paolo Zanetti. Provedel tornerà a disposizione del proprio tecnico, Thiago Motta, per la partita Udinese-Spezia in programma allo stadio Friuli sabato 14 maggio.